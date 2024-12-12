Лифинцев и Самусенко с первым и вторым временем вышли в финал на ЧМ на 50 м на спине

Российские пловцы Мирон Лифинцев и Павел Самусенко вышли в финал на дистанции 50 м на спине на чемпионате мира на короткой воде — 2024. Лифинцев преодолел дистанцию за 22,70 секунды. Самусенко отстал от лидера на 0,02 секунды. Третий результат показал представитель Швейцарии Тьерри Боллин.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде. 50 м на спине. Мужчины. 1/2 финала: