Лифинцев и Самусенко с первым и вторым временем вышли в финал на ЧМ на 50 м на спине
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Российские пловцы Мирон Лифинцев и Павел Самусенко вышли в финал на дистанции 50 м на спине на чемпионате мира на короткой воде — 2024. Лифинцев преодолел дистанцию за 22,70 секунды. Самусенко отстал от лидера на 0,02 секунды. Третий результат показал представитель Швейцарии Тьерри Боллин.
Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Мужчины. 50 м на спине. 1/2 финала
12 декабря 2024, четверг. 19:57 МСК
Окончено
1
Мирон Лифинцев
Россия
22.70
2
Павел Самусенко
Россия
+0.02
3
Тьерри Боллин
Швейцария
+0.03
Чемпионат мира по плаванию на короткой воде. 50 м на спине. Мужчины. 1/2 финала:
- Мирон Лифинцев (Россия) — 22,70.
- Павел Самусенко (Россия) — отставание +0,02.
- Тьерри Боллин (Швейцария) +0,03.
- Кацпер Стоковский (Польша) +0,03.
- Мирослав Кнедла (Чехия) +0,04.
- Исаак Купер (Австралия) +0,09.
- Хуберт Кош (Венгрия) +0,15.
- Шейн Райан (Ирландия) +0,19.
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