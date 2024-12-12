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Евгения Чикунова стала пятой в финале на дистанции 100 м брассом на ЧМ на короткой воде

Евгения Чикунова стала пятой в финале на дистанции 100 м брассом на ЧМ на короткой воде
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Российская пловчиха Евгения Чикунова осталась без медали в финале на дистанции 100 м брассом на чемпионате мира — 2024 на короткой воде, который проходит в венгерском Будапеште. Она показала лишь пятый результат — 1.03,79.

Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Женщины. 100 м брасс. Финал
12 декабря 2024, четверг. 20:30 МСК
Окончено
1
Тан Цяньтин
Китай
1:02.38
2
Лилли Кинг
США
+0.42
3
Энели Ефимова
Эстония
+0.87

Лучший результат по итогу финального заплыва показала китаянка Тан Цяньтин (1.02,38), уступив всего 0,02 секунды рекорду мира. Вчера в полуфинальном заплыве ей не хватило до рекорда 0,01 секунды.

Второе место на дистанции 100 м брассом заняла американка Лилли Кинг (+0,42). Третьей с результатом 1.03,24 стала эстонка Энели Ефимова.

Далее Чикунова выступит на своей основной дистанции — 200 м брассом.

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