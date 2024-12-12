Минаков стал четвёртым в финале ЧМ на короткой воде на дистанции 200 м баттерфляем
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Российский пловец Андрей Минаков показал четвёртое время в финале чемпионата мира на короткой воде — 2024 в Будапеште (Венгрия) на дистанции 200 м баттерфляем. Его результат — 1.50,39.
Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Мужчины. 200 м баттерфляй. Финал
12 декабря 2024, четверг. 20:16 МСК
Окончено
1
Илья Харун
Канада
1:48.24
2
Альберто Раццетти
Италия
+0.40
3
Кшиштоф Хмелевски
Польша
+1.02
Победителем стал представитель Канады Илья Харун (1.48,24). Вторым финишировал итальянец Альберто Раццетти, отстав от лидера на 0,40 секунды. Тройку лидеров замкнул Кшиштоф Хмелевски из Польши.
Чемпионат мира на короткой воде — 2024. 200 м баттерфляем. Мужчины. Финал:
- Илья Харун (Канада) — 1.48,24.
- Альберто Раццетти (Италия) — отставание +0,40.
- Кшиштоф Хмелевски (Польша) +1,02.
- Андрей Минаков (Россия) +2,15.
- Трентон Джеффри Джулиан (США) +2,27.
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