Минаков стал четвёртым в финале ЧМ на короткой воде на дистанции 200 м баттерфляем

Российский пловец Андрей Минаков показал четвёртое время в финале чемпионата мира на короткой воде — 2024 в Будапеште (Венгрия) на дистанции 200 м баттерфляем. Его результат — 1.50,39.

Победителем стал представитель Канады Илья Харун (1.48,24). Вторым финишировал итальянец Альберто Раццетти, отстав от лидера на 0,40 секунды. Тройку лидеров замкнул Кшиштоф Хмелевски из Польши.

Чемпионат мира на короткой воде — 2024. 200 м баттерфляем. Мужчины. Финал: