Кирилл Пригода стал серебряным призёром на ЧМ на короткой воде на дистанции 100 м брассом

Российский пловец Кирилл Пригода стал вторым на чемпионате мира на короткой воде — 2024 на дистанции 100 м брассом. Он отстал от лидера на 0,02 секунды. Пригода также обновил рекорд России (55,49).

Лучшее время показал представитель Китая Цинь Хайян (55,47). Тройку лидеров замкнул белорусский спортсмен Илья Шиманович. Ещё один россиянин Александр Жигалов в финале занял шестое место.

Чемпионат мира на короткой воде — 2024. 100 м брассом. Мужчины. Финал: