Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Кирилл Пригода стал серебряным призёром на ЧМ на короткой воде на дистанции 100 м брассом

Кирилл Пригода стал серебряным призёром на ЧМ на короткой воде на дистанции 100 м брассом
Комментарии

Российский пловец Кирилл Пригода стал вторым на чемпионате мира на короткой воде — 2024 на дистанции 100 м брассом. Он отстал от лидера на 0,02 секунды. Пригода также обновил рекорд России (55,49).

Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Мужчины. 100 м брасс. Финал
12 декабря 2024, четверг. 20:38 МСК
Окончено
1
Цинь Хайян
Китай
55.47
2
Кирилл Пригода
Россия
+0.02
3
Илья Шиманович
Беларусь
+0.13

Лучшее время показал представитель Китая Цинь Хайян (55,47). Тройку лидеров замкнул белорусский спортсмен Илья Шиманович. Ещё один россиянин Александр Жигалов в финале занял шестое место.

Чемпионат мира на короткой воде — 2024. 100 м брассом. Мужчины. Финал:

  1. Цинь Хайян (Китай) — 55,47.
  2. Кирилл Пригода (Россия) — отставание +0,02.
  3. Илья Шиманович (Беларусь) +0,13.
  4. Денис Петрашов (Киргизия) +0,44.
  5. Таку Танигути (Япония) +0,85.
  6. Александр Жигалов (Россия) +0,88.
Календарь чемпионата мира на короткой воде - 2024
Материалы по теме
0,02 секунды отделили Россию от золота. Третий день ЧМ-2024 — сплошное разочарование
0,02 секунды отделили Россию от золота. Третий день ЧМ-2024 — сплошное разочарование
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android