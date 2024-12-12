Кирилл Пригода стал серебряным призёром на ЧМ на короткой воде на дистанции 100 м брассом
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Российский пловец Кирилл Пригода стал вторым на чемпионате мира на короткой воде — 2024 на дистанции 100 м брассом. Он отстал от лидера на 0,02 секунды. Пригода также обновил рекорд России (55,49).
Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Мужчины. 100 м брасс. Финал
12 декабря 2024, четверг. 20:38 МСК
Окончено
1
Цинь Хайян
Китай
55.47
2
Кирилл Пригода
Россия
+0.02
3
Илья Шиманович
Беларусь
+0.13
Лучшее время показал представитель Китая Цинь Хайян (55,47). Тройку лидеров замкнул белорусский спортсмен Илья Шиманович. Ещё один россиянин Александр Жигалов в финале занял шестое место.
Чемпионат мира на короткой воде — 2024. 100 м брассом. Мужчины. Финал:
- Цинь Хайян (Китай) — 55,47.
- Кирилл Пригода (Россия) — отставание +0,02.
- Илья Шиманович (Беларусь) +0,13.
- Денис Петрашов (Киргизия) +0,44.
- Таку Танигути (Япония) +0,85.
- Александр Жигалов (Россия) +0,88.
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