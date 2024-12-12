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Савенко не смог выйти в финал ЧМ на дистанции 100 м комплексным плаванием, Понти — лидер

Савенко не смог выйти в финал ЧМ на дистанции 100 м комплексным плаванием, Понти — лидер
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Российский пловец Дмитрий Савенко не смог выйти в финал чемпионата мира на короткой воде — 2024 на дистанции 100 м комплексным плаванием. Его результат — 52,69.

Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Мужчины. 100 м комплекс. 1/2 финала
12 декабря 2024, четверг. 21:02 МСК
Окончено
1
Ноэ Понти
Швейцария
50.43
2
Гейко Гиглер
Австрия
+0.87
3
Бернхард Райтсхаммер
Австрия
+0.90

Лучшее время показал швейцарец Ноэ Понти (50,43). Вторым финишировал австриец Гейко Гиглер, отстав от лидера на 0,87. Тройку лидеров замкнул ещё один представитель Австрии Бернхард Райтсхаммер.

Чемпионат мира на короткой воде — 2024. 100 м комплексным плаванием. Мужчины, 1/2 финала:

  1. Ноэ Понти (Швейцария) — 50,43.
  2. Гейко Гиглер (Австрия) — отставание +0,87.
  3. Бернхард Райтсхаммер (Австрия) +0,90.
  4. Карлес Коль Марти (Испания) +1,07.
  5. Кайо Родригес Пумпутис (Бразилия) +1,33.
  6. Берке Сака (Турция) +1,46.
  7. Майкл Эндрю (США) +1,48.
  8. Мирослав Кнедла (Чехия) +1,77.
Календарь чемпионата мира на короткой воде - 2024
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