Савенко не смог выйти в финал ЧМ на дистанции 100 м комплексным плаванием, Понти — лидер

Российский пловец Дмитрий Савенко не смог выйти в финал чемпионата мира на короткой воде — 2024 на дистанции 100 м комплексным плаванием. Его результат — 52,69.

Лучшее время показал швейцарец Ноэ Понти (50,43). Вторым финишировал австриец Гейко Гиглер, отстав от лидера на 0,87. Тройку лидеров замкнул ещё один представитель Австрии Бернхард Райтсхаммер.

Чемпионат мира на короткой воде — 2024. 100 м комплексным плаванием. Мужчины, 1/2 финала: