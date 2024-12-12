Сборная России стала четвёртой в женской эстафете 4х200 м вольным стилем
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Сборная России по плаванию стала четвёртой в финале женской эстафеты 4х200 м вольным стилем на чемпионате мира — 2024 на короткой воде, который проходит в венгерском Будапеште. В составе российской команды принимали участие Дарья Трофимова, Милана Степанова, Дарья Клепикова, Ксения Мишарина. Они отстали от лидеров на +6,55.
Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Женщины. Эстафета 4х200 м вольный стиль. Финал
12 декабря 2024, четверг. 21:29 МСК
Окончено
1
США
2
Венгрия
3
Австралия
Отметим, что утром состав эстафеты 4х200 м был следующим: Дарья Трофимова, Ксения Мишарина, Милана Степанова, Софья Дьякова, однако в итоге была произведена одна замена и небольшая перестановка по этапам.
Лучшее время показала сборная США, которая обновила мировой рекорд — 7.30,13. Второй стала команда из Венгрии. Тройку замкнули австралийские пловчихи.
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