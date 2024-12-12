ЧМ по плаванию — 2024 на короткой воде в Будапеште: результаты третьего дня соревнований

Сегодня, 12 декабря, в Будапеште (Венгрия) прошёл третий день чемпионата мира — 2024 по плаванию на короткой воде. Россиянин Кирилл Пригода завоевал серебряную медаль на дистанции 100 м брассом.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами третьего дня соревнований.
Плавание. Чемпионат мира на короткой воде, Будапешт. 12 декабря. Финалы.
Женщины. 100 м вольный стиль. Финал:
1. Гретчен Уолш (США) — 50,31
2. Бериль Гастальделло (Франция) — отставание +0,32
3. Кейт Дугласс (США) +0,42…
5. Дарья Клепикова (Россия) +1,31
Мужчины. 100 м вольный стиль. Финал:
1. Джек Алекси (США) — 45,38
2. Гильерме Сантос (Бразилия) — отставание +0,09
3. Джордан Крукс (Каймановы острова) +0,10…
5. Егор Корнев (Россия) +0,20
Женщины. 200 м баттерфляй. Финал:
1. Саммер Макинтош (Канада) — 1.59,32 WR
2. Реган Смит (США) — отставание +1,68
3. Элизабет Деккерс (Австралия) +3,59
Мужчины. 200 м баттерфляй. Финал:
1. Илья Харун (Канада) — 1.48,24
2. Альберто Раццетти (Италия) — отставание +0,40
3. Кшиштоф Хмелевски (Польша) +1,02
4. Андрей Минаков (Россия) +2,15
Женщины. 100 м брасс. Финал:
1. Тан Цяньтин (Китай) — 1.02,38
2. Лилли Кинг (США) — отставание +0,42
3. Энели Ефимова (Эстония) +0,87…
5. Евгения Чикунова (Россия) +1,41
Мужчины. 100 м брасс. Финал:
1. Цинь Хайян (Китай) — 55,47
2. Кирилл Пригода (Россия) — отставание +0,02
3. Илья Шиманович (Беларусь) +0,13…
6. Александр Жигалов (Россия) +0,88
Мужчины. 400 м вольный стиль. Финал:
1. Элайджа Уиннингтон (Австралия) — 3.35,89
2. Карсон Фостер (США) — отставание +0,42
3. Киран Смит (США) +0,42
Женщины. Эстафета 4х200 м вольный стиль. Финал:
1. США (Алекс Уолш, Пейдж Мэдден, Кэти Граймс, Клэр Вайнштейн) — 7.30,13 WR
2. Венгрия (Николетт Падар, Панна Уграи, Дора Мольнар, Лилла Минна Абрахам) — отставание +3,36
3. Австралия (Леа Нил, Элизабет Деккерс, Милла Джэнсен, Лани Паллистер) +3,47
4. Россия (Дарья Трофимова, Милана Степанова, Дарья Клепикова, Ксения Мишарина) +6,55