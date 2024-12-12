ЧМ по плаванию — 2024 на короткой воде в Будапеште: результаты третьего дня соревнований

Сегодня, 12 декабря, в Будапеште (Венгрия) прошёл третий день чемпионата мира — 2024 по плаванию на короткой воде. Россиянин Кирилл Пригода завоевал серебряную медаль на дистанции 100 м брассом.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами третьего дня соревнований.

Плавание. Чемпионат мира на короткой воде, Будапешт. 12 декабря. Финалы.

Женщины. 100 м вольный стиль. Финал:

1. Гретчен Уолш (США) — 50,31

2. Бериль Гастальделло (Франция) — отставание +0,32

3. Кейт Дугласс (США) +0,42…

5. Дарья Клепикова (Россия) +1,31

Мужчины. 100 м вольный стиль. Финал:

1. Джек Алекси (США) — 45,38

2. Гильерме Сантос (Бразилия) — отставание +0,09

3. Джордан Крукс (Каймановы острова) +0,10…

5. Егор Корнев (Россия) +0,20

Женщины. 200 м баттерфляй. Финал:

1. Саммер Макинтош (Канада) — 1.59,32 WR

2. Реган Смит (США) — отставание +1,68

3. Элизабет Деккерс (Австралия) +3,59

Мужчины. 200 м баттерфляй. Финал:

1. Илья Харун (Канада) — 1.48,24

2. Альберто Раццетти (Италия) — отставание +0,40

3. Кшиштоф Хмелевски (Польша) +1,02

4. Андрей Минаков (Россия) +2,15

Женщины. 100 м брасс. Финал:

1. Тан Цяньтин (Китай) — 1.02,38

2. Лилли Кинг (США) — отставание +0,42

3. Энели Ефимова (Эстония) +0,87…

5. Евгения Чикунова (Россия) +1,41

Мужчины. 100 м брасс. Финал:

1. Цинь Хайян (Китай) — 55,47

2. Кирилл Пригода (Россия) — отставание +0,02

3. Илья Шиманович (Беларусь) +0,13…

6. Александр Жигалов (Россия) +0,88

Мужчины. 400 м вольный стиль. Финал:

1. Элайджа Уиннингтон (Австралия) — 3.35,89

2. Карсон Фостер (США) — отставание +0,42

3. Киран Смит (США) +0,42

Женщины. Эстафета 4х200 м вольный стиль. Финал:

1. США (Алекс Уолш, Пейдж Мэдден, Кэти Граймс, Клэр Вайнштейн) — 7.30,13 WR

2. Венгрия (Николетт Падар, Панна Уграи, Дора Мольнар, Лилла Минна Абрахам) — отставание +3,36

3. Австралия (Леа Нил, Элизабет Деккерс, Милла Джэнсен, Лани Паллистер) +3,47

4. Россия (Дарья Трофимова, Милана Степанова, Дарья Клепикова, Ксения Мишарина) +6,55