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ЧМ-2024 по плаванию, медальный зачёт: США лидирует, Россия — четвёртая

ЧМ-2024 по плаванию, медальный зачёт: США лидирует, Россия — четвёртая
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Сегодня, 12 декабря, в Будапеште (Венгрия) состоялся третий день чемпионата мира — 2024 по плаванию на короткой воде. Россиянин Кирилл Пригода завоевал серебряную медаль на дистанции 100 м брассом.

Чемпионат мира — 2024 на короткой воде. Медальный зачёт после трёх дней соревнований:

  1. США — девять золотых, шесть серебряных и три бронзовые медали.
  2. Канада — три золотых, две серебряных и четыре бронзовых медалей.
  3. Австралия — две золотых, две серебряных и три бронзовые медали.
  4. Россия — две золотые и одна серебряная медали.
  5. Китай — две золотые медали.

Напомним, Мирон Лифинцев стал победителем на дистанции 100 м на спине, а сборная России выиграла смешанную комбинированную эстафету 4x50 м.

Календарь ЧМ по плаванию
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