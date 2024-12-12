ЧМ-2024 по плаванию, медальный зачёт: США лидирует, Россия — четвёртая
Сегодня, 12 декабря, в Будапеште (Венгрия) состоялся третий день чемпионата мира — 2024 по плаванию на короткой воде. Россиянин Кирилл Пригода завоевал серебряную медаль на дистанции 100 м брассом.
Чемпионат мира — 2024 на короткой воде. Медальный зачёт после трёх дней соревнований:
- США — девять золотых, шесть серебряных и три бронзовые медали.
- Канада — три золотых, две серебряных и четыре бронзовых медалей.
- Австралия — две золотых, две серебряных и три бронзовые медали.
- Россия — две золотые и одна серебряная медали.
- Китай — две золотые медали.
Напомним, Мирон Лифинцев стал победителем на дистанции 100 м на спине, а сборная России выиграла смешанную комбинированную эстафету 4x50 м.
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