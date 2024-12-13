Чемпионат мира по плаванию — 2024 в Будапеште: расписание на 13 декабря 2024 года
Сегодня, 13 декабря, в Будапеште (Венгрия) продолжится чемпионат мира по плаванию на короткой воде — 2024. В четвёртый день соревнований будет разыграно девять комплектов медалей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием заплывов.
Чемпионат мира по плаванию на короткой воде — 2024, Будапешт, 13 декабря:
- 11:02. Микст. Эстафета 4х50 м, вольный стиль. Предварительные заплывы;
- 11:19. Женщины. 200 м, брасс. Предварительные заплывы;
- 11:40. Мужчины. 200 м, брасс. Предварительные заплывы;
- 12:01. Женщины. 100 м, баттерфляй. Предварительные заплывы;
- 12:16. Мужчины. 100 м, баттерфляй. Предварительные заплывы;
- 12:38. Мужчины. Эстафета 4х200 м, вольный стиль. Предварительные заплывы;
- 12:57. Женщины. 1500 м, вольный стиль. Финал;
- 19:32. Микст. Эстафета 4х50 м, вольный стиль. Финал;
- 19:40. Женщины. 200 м, брасс. Финал;
- 19:50. Мужчины. 200 м, брасс. Финал;
- 20:04. Женщины. 50 м, на спине. Финал;
- 20:12. Мужчины. 50 м, на спине. Финал;
- 20:20. Женщины. 100 м, баттерфляй. Полуфинал;
- 20:35. Мужчины. 100 м, баттерфляй. Полуфинал;
- 20:51. Женщины. 100 м, комплекс. Финал;
- 20:59. Мужчины. 100 м, комплекс. Финал;
- 21:36. Мужчины. Эстафета 4х200 м, вольный стиль. Финал.
Материалы по теме
Комментарии