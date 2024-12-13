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Чемпионат мира по плаванию — 2024 в Будапеште: расписание на 13 декабря 2024 года

Чемпионат мира по плаванию — 2024 в Будапеште: расписание на 13 декабря 2024 года
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Сегодня, 13 декабря, в Будапеште (Венгрия) продолжится чемпионат мира по плаванию на короткой воде — 2024. В четвёртый день соревнований будет разыграно девять комплектов медалей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием заплывов.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде — 2024, Будапешт, 13 декабря:

  • 11:02. Микст. Эстафета 4х50 м, вольный стиль. Предварительные заплывы;
  • 11:19. Женщины. 200 м, брасс. Предварительные заплывы;
  • 11:40. Мужчины. 200 м, брасс. Предварительные заплывы;
  • 12:01. Женщины. 100 м, баттерфляй. Предварительные заплывы;
  • 12:16. Мужчины. 100 м, баттерфляй. Предварительные заплывы;
  • 12:38. Мужчины. Эстафета 4х200 м, вольный стиль. Предварительные заплывы;
  • 12:57. Женщины. 1500 м, вольный стиль. Финал;
  • 19:32. Микст. Эстафета 4х50 м, вольный стиль. Финал;
  • 19:40. Женщины. 200 м, брасс. Финал;
  • 19:50. Мужчины. 200 м, брасс. Финал;
  • 20:04. Женщины. 50 м, на спине. Финал;
  • 20:12. Мужчины. 50 м, на спине. Финал;
  • 20:20. Женщины. 100 м, баттерфляй. Полуфинал;
  • 20:35. Мужчины. 100 м, баттерфляй. Полуфинал;
  • 20:51. Женщины. 100 м, комплекс. Финал;
  • 20:59. Мужчины. 100 м, комплекс. Финал;
  • 21:36. Мужчины. Эстафета 4х200 м, вольный стиль. Финал.
Календарь ЧМ-2024 по плаванию на короткой воде
Медальный зачёт ЧМ-2024 по плаванию на короткой воде
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