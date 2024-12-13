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Чемпионат мира по плаванию — 2024 в Будапеште: расписание на 13 декабря 2024 года

Сегодня, 13 декабря, в Будапеште (Венгрия) продолжится чемпионат мира по плаванию на короткой воде — 2024. В четвёртый день соревнований будет разыграно девять комплектов медалей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием заплывов.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде — 2024, Будапешт, 13 декабря: