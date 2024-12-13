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Путин поздравил российских пловцов с победой на ЧМ-2024 в Будапеште

Путин поздравил российских пловцов с победой на ЧМ-2024 в Будапеште
Владимир Путин
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Президент России Владимир Путин поздравил российских пловцов с золотыми медалями на ЧМ-2024 по плаванию на короткой воде в Будапеште (Венгрия). Телеграмма была направлена в адрес Мирона Лифинцева, Кирилла Пригоды, Арины Сурковой и Дарьи Трофимовой.

«B напряжённой борьбе с серьёзными соперниками вы продемонстрировали командную сплочённость, высочайшее мастерство и безукоризненную технику. И, конечно, особо отмечу триумф Мирона Лифинцева, который одержал ещё одну победу на дистанции 100 метров на спине и дважды удостоился почётного чемпионского титула. Молодцы! Вы на деле доказали, что отечественная школа плавания — одна из сильнейших в мире. Желаю вам новых достижений и всего самого доброго, — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Напомним, сборная России завоевала золото в смешанной комбинированной эстафете 4х50 метров и на дистанции 100 метров на спине усилиями Мирона Лифинцева.

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