Российские пловцы пробились в финал смешанной кролевой эстафеты на ЧМ-2024
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Российские пловцы Дарья Трофимова, Павел Самусенко, Дмитрий Жаворонков и Алина Гайфутдинова вышли в финал смешанной эстафеты вольным стилем на ЧМ-2024 по плаванию на короткой воде. Квартет показал второе время в предварительных заплывах — 1.29,94.
Первое место заняли спортсмены из Италии, а на третьем оказалась Польша.
Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Микст. Эстафета 4х50 м вольный стиль. Предварительные заплывы
13 декабря 2024, пятница. 11:03 МСК
Окончено
1
Италия
1:29.46
2
Россия
3
Польша
+0.68
Финал в этой дисциплине состоится сегодня, 13 декабря, и начнётся не ранее 19:32 по московскому времени.
Накануне Кирилл Пригода завоевал серебряную медаль на 100-метровке брассом. Россиянин принёс третью награду в копилку сборной. Сейчас российская команда занимает четвёртое место в медальном зачёте.
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