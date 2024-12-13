Российские пловцы пробились в финал смешанной кролевой эстафеты на ЧМ-2024

Российские пловцы Дарья Трофимова, Павел Самусенко, Дмитрий Жаворонков и Алина Гайфутдинова вышли в финал смешанной эстафеты вольным стилем на ЧМ-2024 по плаванию на короткой воде. Квартет показал второе время в предварительных заплывах — 1.29,94.

Первое место заняли спортсмены из Италии, а на третьем оказалась Польша.

Финал в этой дисциплине состоится сегодня, 13 декабря, и начнётся не ранее 19:32 по московскому времени.

Накануне Кирилл Пригода завоевал серебряную медаль на 100-метровке брассом. Россиянин принёс третью награду в копилку сборной. Сейчас российская команда занимает четвёртое место в медальном зачёте.