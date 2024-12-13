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Чикунова вышла в финал на дистанции 200 м брассом, Ефимова не попала в восьмёрку

Чикунова вышла в финал на дистанции 200 м брассом, Ефимова не попала в восьмёрку
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Российская пловчиха Евгения Чикунова выиграла свой предварительный заплыв на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира — 2024 на короткой воде, который проходит в венгерском Будапеште. Она показала результат 2.17,04. По итогам всех заплывов она стала второй после американки Кейт Дугласс (2.16,64).

Чемпионка мира по плаванию, трёхкратный призёр Олимпийских игр, семикратная чемпионка Европы Юлия Ефимова, оказавшись вне восьмёрки сильнейших, не смогла выйти в финал соревнований. Она уступила Чикуновой, с которой плыла в одном заплыве, — +4.75.

Финал соревнований на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира — 2024 на короткой воде состоится завтра, 13 декабря.

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