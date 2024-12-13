Жигалов и Пригода вышли в финал ЧМ-2024 на 200-метровке брассом

Российские пловцы Кирилл Пригода и Александр Жигалов вышли в финал ЧМ-2024 по плаванию на открытой воде на дистанции 200 метров брассом.
Жигалов показал второй результат (2.02,46), а многократный победитель и призёр чемпионатов мира Пригода стал четвёртым (2.03,61). Лучшее время в утренней сессии принадлежит Ямато Фукусаве (2.02,24).
Отметим, что неудачу потерпел чемпион мира из Китая Цинь Хайян. Он не смог пробиться в финал, став девятым.
Награды на 200-метровке брассом будут разыграны сегодня, 13 декабря (19:50 по московскому времени).
Ранее сборная России (Дарья Трофимова, Павел Самусенко, Дмитрий Жаворонков и Алина Гайфутдинова) вышла в финал смешанной эстафеты вольным стилем на ЧМ-2024 по плаванию на короткой воде. Квартет показал второе время в предварительных заплывах — 1.29,94.
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