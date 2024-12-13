Россиянки Клепикова и Суркова прошли в финал на дистанции 100 м баттерфляем

Российские пловчихи Дарья Клепикова и Арина Суркова вышли в финал на дистанции 100 м баттерфляем на чемпионате мира — 2024 на короткой воде, который проходит в венгерском Будапеште.

Клепикова показала 12-й результат по итогам двух полуфинальных заплывов (56,88), а Суркова стала седьмой (56,28).

Лучший результат по итогам полуфинальных заплывов показала американская пловчиха двукратная олимпийская чемпионка 2024 года Гретчен Уолш. Она установила новый рекорд мира — 53,24. До этого он с 2022 года принадлежал Мэгги Мак-Нил (54,05).

Напомним, российские пловцы выступают на чемпионате мира в нейтральном статусе.