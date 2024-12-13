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Министр спорта РФ Дегтярёв: многие хотят возвращения России в олимпийское движение

Министр спорта РФ Дегтярёв: многие хотят возвращения России в олимпийское движение
Михаил Дегтярёв
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Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв заявил о желании представителей международного сообщества вернуть российских спортсменов на Олимпиаду.

«Сегодня наш спорт столкнулся с беспрецедентным давлением. Чтобы избежать фатального сценария, важно избежать эмоций и сохранить возможность выступать атлетам. Они не отказались от гражданства. Нам надо прекратить агрессивную риторику в адрес международных организаций. Многие хотят возвращения России в олимпийское движение», — передаёт слова Дегтярёва корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Ранее Дегтярёв заявил, что знает, как вернуть Россию в олимпийскую семью. Он является кандидатом на пост главы Олимпийского комитета России (ОКР). Выборы пройдут сегодня, 13 декабря.

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