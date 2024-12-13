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Михаил Дегтярёв: автономность ОКР будет сохранена, не будет объединения с Минспорта

Михаил Дегтярёв: автономность ОКР будет сохранена, не будет объединения с Минспорта
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Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв сообщил, что Олимпийский комитет России (ОКР) не будет объединяться непосредственно с министерством спорта.

«Автономность ОКР будет сохранена. Никакого объединения с Минспорта не будет», — передаёт слова Дегтярёва корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Ранее Дегтярёв заявил, что знает, как вернуть Россию в олимпийскую семью и на международные соревнования. Он объявил, что это является одной из главных целей министерства спорта в нынешнее время.

Дегтярёв является единственным кандидатом на пост главы Олимпийского комитета России (ОКР). Выборы пройдут сегодня, 13 декабря.

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