Михаил Дегтярёв: автономность ОКР будет сохранена, не будет объединения с Минспорта

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв сообщил, что Олимпийский комитет России (ОКР) не будет объединяться непосредственно с министерством спорта.

«Автономность ОКР будет сохранена. Никакого объединения с Минспорта не будет», — передаёт слова Дегтярёва корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Ранее Дегтярёв заявил, что знает, как вернуть Россию в олимпийскую семью и на международные соревнования. Он объявил, что это является одной из главных целей министерства спорта в нынешнее время.

Дегтярёв является единственным кандидатом на пост главы Олимпийского комитета России (ОКР). Выборы пройдут сегодня, 13 декабря.