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Минаков и Шевляков вышли в полуфинал ЧМ в Будапеште на 100-метровке баттерфляем

Минаков и Шевляков вышли в полуфинал ЧМ в Будапеште на 100-метровке баттерфляем
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Российский пловец Андрей Минаков с восьмым временем вышел в полуфинал заплыва 100 метров баттерфляем на ЧМ-2024 по плаванию на короткой воде. Его результат — 49,58 секунды. Другой россиянин, Роман Шевляков, показал 10-е время (49,97) и также пробился в следующую стадию.

Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Мужчины. 100 м баттерфляй. Предварительные заплывы
13 декабря 2024, пятница. 12:16 МСК
Окончено
1
Илья Харун
Канада
49.97
2
Максим Груссе
Франция
49.22
3
Ноэ Понти
Швейцария
49.35

Полуфиналы состоятся сегодня, 13 декабря, и начнутся не раньше 20:35 по московскому времени. Финал же запланирован на 14 декабря, начало в 19:40.

Ранее российские пловцы Дарья Трофимова, Павел Самусенко, Дмитрий Жаворонков и Алина Гайфутдинова вышли в финал смешанной эстафеты вольным стилем на ЧМ-2024 по плаванию на короткой воде. Квартет показал второе время в предварительных заплывах — 1.29,94.

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