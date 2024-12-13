Минаков и Шевляков вышли в полуфинал ЧМ в Будапеште на 100-метровке баттерфляем

Российский пловец Андрей Минаков с восьмым временем вышел в полуфинал заплыва 100 метров баттерфляем на ЧМ-2024 по плаванию на короткой воде. Его результат — 49,58 секунды. Другой россиянин, Роман Шевляков, показал 10-е время (49,97) и также пробился в следующую стадию.

Полуфиналы состоятся сегодня, 13 декабря, и начнутся не раньше 20:35 по московскому времени. Финал же запланирован на 14 декабря, начало в 19:40.

Ранее российские пловцы Дарья Трофимова, Павел Самусенко, Дмитрий Жаворонков и Алина Гайфутдинова вышли в финал смешанной эстафеты вольным стилем на ЧМ-2024 по плаванию на короткой воде. Квартет показал второе время в предварительных заплывах — 1.29,94.