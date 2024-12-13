Минаков и Шевляков вышли в полуфинал ЧМ в Будапеште на 100-метровке баттерфляем
Поделиться
Российский пловец Андрей Минаков с восьмым временем вышел в полуфинал заплыва 100 метров баттерфляем на ЧМ-2024 по плаванию на короткой воде. Его результат — 49,58 секунды. Другой россиянин, Роман Шевляков, показал 10-е время (49,97) и также пробился в следующую стадию.
Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Мужчины. 100 м баттерфляй. Предварительные заплывы
13 декабря 2024, пятница. 12:16 МСК
Окончено
1
Илья Харун
Канада
49.97
2
Максим Груссе
Франция
49.22
3
Ноэ Понти
Швейцария
49.35
Полуфиналы состоятся сегодня, 13 декабря, и начнутся не раньше 20:35 по московскому времени. Финал же запланирован на 14 декабря, начало в 19:40.
Ранее российские пловцы Дарья Трофимова, Павел Самусенко, Дмитрий Жаворонков и Алина Гайфутдинова вышли в финал смешанной эстафеты вольным стилем на ЧМ-2024 по плаванию на короткой воде. Квартет показал второе время в предварительных заплывах — 1.29,94.
Материалы по теме
Комментарии
- 13 декабря 2024
-
13:10
-
13:01
-
12:49
-
12:48
-
12:41
-
12:24
-
12:24
-
12:17
-
12:13
-
12:08
-
11:48
-
11:35
-
11:25
-
10:49
-
10:38
-
10:23
-
09:10
- 12 декабря 2024
-
22:25
-
22:17
-
21:45
-
21:21
-
21:09
-
20:47
-
20:39
-
20:27
-
20:18
-
20:14
-
19:47
-
19:41
-
18:10
-
17:11
-
16:48
-
16:42
-
16:37
-
16:29