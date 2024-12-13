Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Шипов: Гукешу теперь никуда не уйти от сравнения с Магнусом. Тот всё ещё сильнейший

Шипов: Гукешу теперь никуда не уйти от сравнения с Магнусом. Тот всё ещё сильнейший
Аудио-версия:
Комментарии

Международный гроссмейстер и тренер по шахматам Сергей Шипов оценил исход матча за шахматную корону. Победу в противостоянии между Гукешем Доммараджу и Дин Лижэнем одержал индийский шахматист.

«В целом матч получился равным и интересным. Шахматы жестокий вид спорта, и борьба идёт до последней пешки. Мне кажется, то, что победил Гукеш, это хорошо для мировых шахмат. Наконец на трон взошёл молодой, энергичный, а главное, перспективный шахматист.

Наш вид не красило то, что корону носил несчастный, страдающий депрессией Дин Лижэнь, которого все жалели. Но здесь надо отметить, что китайский товарищ является выдающимся шахматистом, но его время прошло. Гукешу теперь никуда не уйти от сравнения с Магнусом Карлсеном, потому что тот всё ещё является сильнейшим шахматистом мира, но, в отличие от предыдущего чемпиона, у него огромное поле для роста», — приводит слова Шипова ТАСС.

17-й чемпион мира китаец Дин Лижэнь проиграл в матче за шахматную корону Гукешу Доммараджу со счётом 6,5:7,5. Индиец в последней партии действовал чёрными фигурами и одержал победу на 58-м ходу. Гукеш стал вторым индийским чемпионом мира по шахматам в истории после Вишванатана Ананда.

Материалы по теме
«Конец шахмат, какими мы их знаем». Крамник — о победе Гукеша в матче за шахматную корону
«Это глупо». Дин Лижэнь дал первый комментарий после поражения от Гукеша в матче за титул
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android