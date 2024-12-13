Шипов: Гукешу теперь никуда не уйти от сравнения с Магнусом. Тот всё ещё сильнейший

Международный гроссмейстер и тренер по шахматам Сергей Шипов оценил исход матча за шахматную корону. Победу в противостоянии между Гукешем Доммараджу и Дин Лижэнем одержал индийский шахматист.

«В целом матч получился равным и интересным. Шахматы жестокий вид спорта, и борьба идёт до последней пешки. Мне кажется, то, что победил Гукеш, это хорошо для мировых шахмат. Наконец на трон взошёл молодой, энергичный, а главное, перспективный шахматист.

Наш вид не красило то, что корону носил несчастный, страдающий депрессией Дин Лижэнь, которого все жалели. Но здесь надо отметить, что китайский товарищ является выдающимся шахматистом, но его время прошло. Гукешу теперь никуда не уйти от сравнения с Магнусом Карлсеном, потому что тот всё ещё является сильнейшим шахматистом мира, но, в отличие от предыдущего чемпиона, у него огромное поле для роста», — приводит слова Шипова ТАСС.

17-й чемпион мира китаец Дин Лижэнь проиграл в матче за шахматную корону Гукешу Доммараджу со счётом 6,5:7,5. Индиец в последней партии действовал чёрными фигурами и одержал победу на 58-м ходу. Гукеш стал вторым индийским чемпионом мира по шахматам в истории после Вишванатана Ананда.