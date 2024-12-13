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Вице-президент ОКР: главная цель — сформировать команду для последующих Олимпийских игр

Вице-президент ОКР: главная цель — сформировать команду для последующих Олимпийских игр
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Вице-президент и член исполкома Олимпийского комитета России Василий Титов рассказал о главной цели ОКР на будущий год.

«Главная цель ОКР остаётся прежней – содействие формированию способной команды для последующих олимпийских циклов. В соответствии с задачей Президента обозначим стратегию физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года бороться за место в тройке неофициального общего командного зачёта на Олимпийских играх», — приводит слова Титова официальный сайт Олимпийского комитета России.

Ранее министр спорта России Дегтярёв заявил, что знает, как вернуть Россию в олимпийскую семью. Он стал главой Олимпийского комитета России (ОКР). Выборы прошли сегодня, 13 декабря.

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