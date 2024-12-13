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Михаил Дегтярёв избран президентом Олимпийского комитета России

Михаил Дегтярёв избран президентом Олимпийского комитета России
Михаил Дегтярёв
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Министр спорта России Михаил Дегтярёв был избран главой Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом стало известно сегодня, 13 декабря, на собрании организации.

За кандидатуру политика проголосовало 197 человек, а два голосующих решили воздержаться. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Ранее Дегтярёв заявил, что знает, как вернуть Россию в олимпийскую семью. Он являлся единственным кандидатом на пост главы Олимпийского комитета России (ОКР). Теперь уже новый глава организации подчеркнул, что автономность ОКР будет сохранена. Речи об объединении комитета с министерством спорта России нет.

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