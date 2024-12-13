Михаил Дегтярёв избран президентом Олимпийского комитета России

Министр спорта России Михаил Дегтярёв был избран главой Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом стало известно сегодня, 13 декабря, на собрании организации.

За кандидатуру политика проголосовало 197 человек, а два голосующих решили воздержаться. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Ранее Дегтярёв заявил, что знает, как вернуть Россию в олимпийскую семью. Он являлся единственным кандидатом на пост главы Олимпийского комитета России (ОКР). Теперь уже новый глава организации подчеркнул, что автономность ОКР будет сохранена. Речи об объединении комитета с министерством спорта России нет.