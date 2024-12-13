Российские пловцы с седьмым временем вышли в финал эстафеты 4х200 м кролем на ЧМ-2024

Мужская сборная России пробилась в финал чемпионата мира по плаванию на короткой воде — 2024 на дистанции 4х200 метров вольным стилем. Квартет, состоящий из Дмитрия Жаворонкова, Савелия Лузина, Алексея Сударева и Ильи Бородина, показал седьмое время в предварительных заплывах (6.57,59).

Финал в этой дисциплине состоится сегодня, 13 декабря, и начнётся не раньше 21:36 по московскому времени.

Ранее Кирилл Пригода и Александр Жигалов вышли в финал ЧМ-2024 по плаванию на открытой воде на дистанции 200 метров брассом. Жигалов показал второй результат (2.02,46), а многократный победитель и призёр чемпионатов мира Пригода стал четвёртым (2.03,61). Лучшее время в утренней сессии принадлежит Ямато Фукусаве (2.02,24).