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Российские пловцы с седьмым временем вышли в финал эстафеты 4х200 м кролем на ЧМ-2024

Российские пловцы с седьмым временем вышли в финал эстафеты 4х200 м кролем на ЧМ-2024
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Мужская сборная России пробилась в финал чемпионата мира по плаванию на короткой воде — 2024 на дистанции 4х200 метров вольным стилем. Квартет, состоящий из Дмитрия Жаворонкова, Савелия Лузина, Алексея Сударева и Ильи Бородина, показал седьмое время в предварительных заплывах (6.57,59).

Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Мужчины. Эстафета 4х200 м вольный стиль. Предварительные заплывы
13 декабря 2024, пятница. 12:38 МСК
Окончено
1
США
6:51.69
2
Австралия
+1.81
3
Италия
+2.20

Финал в этой дисциплине состоится сегодня, 13 декабря, и начнётся не раньше 21:36 по московскому времени.

Ранее Кирилл Пригода и Александр Жигалов вышли в финал ЧМ-2024 по плаванию на открытой воде на дистанции 200 метров брассом. Жигалов показал второй результат (2.02,46), а многократный победитель и призёр чемпионатов мира Пригода стал четвёртым (2.03,61). Лучшее время в утренней сессии принадлежит Ямато Фукусаве (2.02,24).

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