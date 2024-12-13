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Стало известно, кто займёт руководящие должности в Олимпийском комитете России

Стало известно, кто займёт руководящие должности в Олимпийском комитете России
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На должность генерального директора Олимпийского комитета России (ОКР) был избран бывший гендиректор ХК «Амур» Роман Крамарь. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Также известно, что пост генерального секретаря ОКР займёт Виктор Березов.

Сегодня, 13 декабря, в Москве проходит Олимпийское собрание ОКР. Ранее главой организации был избран министр спорта России Михаил Дегтярёв. За его кандидатуру проголосовало 197 человек, а два голосующих решили воздержаться. Ранее политик заявил, что знает, как вернуть Россию в олимпийскую семью. Дегтярёв также подчеркнул, что автономность ОКР будет сохранена. Речи об объединении комитета с министерством спорта России нет.

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