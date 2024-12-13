Колобков: всё наше спортивное сообщество будет ждать от Дегтярёва результатов на посту ОКР

Олимпийский чемпион по фехтованию, экс-министр спорта России Павел Колобков высказался о назначении министра спорта России Михаила Дегтярёва главой Олимпийского комитета России (ОКР).

«Ни у кого не было никаких сомнений, что Дегтярёва выберут президентом ОКР, — он избирался безальтернативно. Сейчас важно, как он проявит себя на этом посту. Одно дело работать отраслевым министром, а другое — работать в крупнейшей спортивной организации, которая работает в соответствии с международным Олимпийским движением. 90 процентов работы — международная деятельность, взаимодействие с МОКом, отдельными членами МОК и аппаратом международного Олимпийского движения. Эта работа отличается от его нынешней работы.

Надеюсь, что он очень быстро войдёт в курс дела и сможет выстроить рабочие отношения со всеми структурами. Главное, чтобы с той стороны было такое же желание выстраивать эти отношения. Сейчас всё российское спортивное сообщество будет по-другому смотреть на Дегтярёва. Не только как на главу Министерства спорта, но и в качестве главы Олимпийского движения России. А также будут ждать конкретных результатов на этом посту. В своей предвыборной программе Дегтярёв уже декларировал, что уже установил контакты со всеми и всё будет по-другому. Все будут ждать от него реальных дел на этом посту. Это очень сложная работа. Думаю, Александр Жуков, Станислав Поздняков и Виталий Смирнов помогут ему в этой работе и организовать конструктивное взаимодействие. Не думаю, что Дегтярёв будет пренебрегать их большим опытом, возможностью и контактами», — сказал Колобков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.