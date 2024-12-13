Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Колобков: всё наше спортивное сообщество будет ждать от Дегтярёва результатов на посту ОКР

Колобков: всё наше спортивное сообщество будет ждать от Дегтярёва результатов на посту ОКР
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион по фехтованию, экс-министр спорта России Павел Колобков высказался о назначении министра спорта России Михаила Дегтярёва главой Олимпийского комитета России (ОКР).

«Ни у кого не было никаких сомнений, что Дегтярёва выберут президентом ОКР, — он избирался безальтернативно. Сейчас важно, как он проявит себя на этом посту. Одно дело работать отраслевым министром, а другое — работать в крупнейшей спортивной организации, которая работает в соответствии с международным Олимпийским движением. 90 процентов работы — международная деятельность, взаимодействие с МОКом, отдельными членами МОК и аппаратом международного Олимпийского движения. Эта работа отличается от его нынешней работы.

Надеюсь, что он очень быстро войдёт в курс дела и сможет выстроить рабочие отношения со всеми структурами. Главное, чтобы с той стороны было такое же желание выстраивать эти отношения. Сейчас всё российское спортивное сообщество будет по-другому смотреть на Дегтярёва. Не только как на главу Министерства спорта, но и в качестве главы Олимпийского движения России. А также будут ждать конкретных результатов на этом посту. В своей предвыборной программе Дегтярёв уже декларировал, что уже установил контакты со всеми и всё будет по-другому. Все будут ждать от него реальных дел на этом посту. Это очень сложная работа. Думаю, Александр Жуков, Станислав Поздняков и Виталий Смирнов помогут ему в этой работе и организовать конструктивное взаимодействие. Не думаю, что Дегтярёв будет пренебрегать их большим опытом, возможностью и контактами», — сказал Колобков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Официально
Михаил Дегтярёв избран президентом Олимпийского комитета России
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android