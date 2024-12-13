Третьяк высказался о назначении Дегтярёва на пост президента ОКР

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал избрание министра спорта России Михаила Дегтярёва на пост президента Олимпийского комитета России (ОКР).

«Дегтярёв — опытный человек. По-моему, олимпийское собрание практически единогласно избрало. Сегодня действительно сложный момент для нашей спортивной державы. Дегтярёв был председателем комитета и губернатором. Знает все проблемы спорта. У него хорошая команда. У него есть возможность, его воля и характер. Характер у него непростой, знаю точно. Карты ему в руки, а мы будем помогать.

Все мы заинтересованы, чтобы быстрее вернуться в международную семью. Конечно, главное, как он сказал, это спортсмены. Отношение к ним. Всё делается, чтобы они могли соревноваться на высоких и равных уровнях. Его избрание — это очень правильно. Мы поддержали его», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Об избрании Дегтярёва стало известно сегодня, 13 декабря, на собрании организации. За кандидатуру политика проголосовало 197 человек, а двое голосующих решили воздержаться.