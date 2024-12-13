Михаил Дегтярёв прокомментировал назначение на пост президента ОКР

Министр спорта России Михаил Дегтярёв прокомментировал назначение на пост главы Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом решении стало известно сегодня, 13 декабря, на собрании организации.

«Много работы, большая ответственность», — передаёт слова Дегтярёва корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

За кандидатуру политика проголосовало 197 человек, а двое голосующих решили воздержаться. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Ранее Дегтярёв заявил, что знает, как вернуть Россию в олимпийскую семью. Он являлся единственным кандидатом на пост главы Олимпийского комитета России (ОКР). Теперь уже новый глава организации подчеркнул, что автономность ОКР будет сохранена. Речи об объединении комитета с Министерством спорта России нет.