Российские пловцы стали четвёртыми в смешанной эстафете 4x50 вольным стилем на ЧМ
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Российские пловцы Егор Корнев, Роман Шевляков, Дарья Трофимова и Арина Суркова заняли четвёртое место в финале смешанной эстафеты вольным стилем 4x50 м на ЧМ-2024 по плаванию на короткой воде. Квартет преодолел дистанцию за 1.28,95.
Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Микст. Эстафета 4х50 м вольный стиль. Финал
13 декабря 2024, пятница. 19:32 МСК
Окончено
1
Италия
2
Канада
3
Польша
Первое место заняли спортсмены из Италии, серебро завоевали канадские пловцы, а на третьем оказалась Польша.
Чемпионат мира на короткой воде — 2024. Эстафета 4x50 м вольным стилем. Микст. Финал:
- Италия — 1.28,50.
- Канада — отставание 0,10.
- Польша + 0,30.
- Россия (Егор Корнев, Роман Шевляков, Дарья Трофимова и Арина Суркова) + 0,45.
- Нидерланды + 1,36.
- Словакия + 1,86.
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