Российские пловцы стали четвёртыми в смешанной эстафете 4x50 вольным стилем на ЧМ

Российские пловцы Егор Корнев, Роман Шевляков, Дарья Трофимова и Арина Суркова заняли четвёртое место в финале смешанной эстафеты вольным стилем 4x50 м на ЧМ-2024 по плаванию на короткой воде. Квартет преодолел дистанцию за 1.28,95.

Первое место заняли спортсмены из Италии, серебро завоевали канадские пловцы, а на третьем оказалась Польша.

Чемпионат мира на короткой воде — 2024. Эстафета 4x50 м вольным стилем. Микст. Финал:

Италия — 1.28,50. Канада — отставание 0,10. Польша + 0,30. Россия (Егор Корнев, Роман Шевляков, Дарья Трофимова и Арина Суркова) + 0,45. Нидерланды + 1,36. Словакия + 1,86.