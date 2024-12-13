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Российские пловцы стали четвёртыми в смешанной эстафете 4x50 вольным стилем на ЧМ

Российские пловцы стали четвёртыми в смешанной эстафете 4x50 вольным стилем на ЧМ
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Российские пловцы Егор Корнев, Роман Шевляков, Дарья Трофимова и Арина Суркова заняли четвёртое место в финале смешанной эстафеты вольным стилем 4x50 м на ЧМ-2024 по плаванию на короткой воде. Квартет преодолел дистанцию за 1.28,95.

Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Микст. Эстафета 4х50 м вольный стиль. Финал
13 декабря 2024, пятница. 19:32 МСК
Окончено
1
Италия
2
Канада
3
Польша

Первое место заняли спортсмены из Италии, серебро завоевали канадские пловцы, а на третьем оказалась Польша.

Чемпионат мира на короткой воде — 2024. Эстафета 4x50 м вольным стилем. Микст. Финал:

  1. Италия — 1.28,50.
  2. Канада — отставание 0,10.
  3. Польша + 0,30.
  4. Россия (Егор Корнев, Роман Шевляков, Дарья Трофимова и Арина Суркова) + 0,45.
  5. Нидерланды + 1,36.
  6. Словакия + 1,86.
Календарь ЧМ по плаванию на короткой воде
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