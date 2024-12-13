Чикунова завоевала серебро на ЧМ на дистанции 200 м брассом, у Дугласс мировой рекорд

Российская пловчиха Евгения Чикунова стала серебряным призёром на чемпионате мира — 2024 на короткой воде на дистанции 200 м брассом. Она уступила лишь американке Кейт Дугласс, которая победила с мировым рекордом, показав результат 2.12,50. Тройку лидеров замкнула ещё одна представительница США Алекс Уолш.

Чемпионат мира на короткой воде. Будапешт (Венгрия). 200 м брассом. Женщины. Финал: