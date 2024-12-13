Чикунова завоевала серебро на ЧМ на дистанции 200 м брассом, у Дугласс мировой рекорд
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Российская пловчиха Евгения Чикунова стала серебряным призёром на чемпионате мира — 2024 на короткой воде на дистанции 200 м брассом. Она уступила лишь американке Кейт Дугласс, которая победила с мировым рекордом, показав результат 2.12,50. Тройку лидеров замкнула ещё одна представительница США Алекс Уолш.
Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Женщины. 200 м брасс. Финал
13 декабря 2024, пятница. 19:40 МСК
Окончено
1
Кейт Дугласс
США
2:12.50
2
Евгения Чикунова
Россия
+2.64
3
Алекс Уолш
США
+4.33
Чемпионат мира на короткой воде. Будапешт (Венгрия). 200 м брассом. Женщины. Финал:
- Кейт Дугласс (США) — 2.12,50
- Евгения Чикунова (Россия) — отставание + 2,64
- Алекс Уолш (США) +4,33
- Алина Змушко (Беларусь) +4,80
- Ребекка Медер (ЮАР) +5,56
- Кристина Горска (Чехия) +5,81
- Клара Рыбак-Андерсен (Дания) +6,23
- Ангарад Эванс (Великобритания) +6,27
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