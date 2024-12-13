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Кирилл Пригода стал серебряным призёром на 200 м брассом в рамках ЧМ на короткой воде

Кирилл Пригода стал серебряным призёром на 200 м брассом в рамках ЧМ на короткой воде
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Российский пловец Кирилл Пригода занял второе место в финале ЧМ-2024 по плаванию на открытой воде на дистанции 200 м брассом. Он преодолел дистанцию за 2.01,88.

Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Мужчины. 200 м брасс. Финал
13 декабря 2024, пятница. 19:50 МСК
Окончено
1
Карлес Коль Марти
Испания
2:01.55
2
Кирилл Пригода
Россия
+0.33
3
Ямато Фукасава
Япония
+0.46

Ещё один россиянин Александр Жигалов показал четвёртый результат (2.02,12). Чемпионом мира стал испанский пловец Карлес Коль Марти (2.01,55).

Чемпионат мира на короткой воде — 2024. 200 м брассом. Мужчины. Финал:

  1. Карлес Коль Марти (Испания) - 2.01,55.
  2. Кирилл Пригода (Россия) — отставание 0,33.
  3. Ямато Фукасава (Япония) + 0,46.
  4. Александр Жигалов (Россия) + 0,57.
  5. Каспар Корбо (Нидерланды) + 0,89.
  6. Эй Джей Пуч (США) + 1,29.
Календарь ЧМ по плаванию на короткой воде
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