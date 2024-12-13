Кирилл Пригода стал серебряным призёром на 200 м брассом в рамках ЧМ на короткой воде

Российский пловец Кирилл Пригода занял второе место в финале ЧМ-2024 по плаванию на открытой воде на дистанции 200 м брассом. Он преодолел дистанцию за 2.01,88.

Ещё один россиянин Александр Жигалов показал четвёртый результат (2.02,12). Чемпионом мира стал испанский пловец Карлес Коль Марти (2.01,55).

Чемпионат мира на короткой воде — 2024. 200 м брассом. Мужчины. Финал: