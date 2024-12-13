Реган Смит с мировым рекордом выиграла ЧМ на короткой воде на дистанции 50 м на спине

Американская пловчиха Реган Смит с мировым рекордом стала победительницей на чемпионате мира на короткой воде на дистанции 50 м на спине. В финале она показала результат 25,23. Предыдущий мировой рекорд принадлежал Маргарет Макнил (25,25).

Второй стала ещё одна представительница США Кэтрин Беркофф с результатом 25,61. Тройку лидеров замкнула представительница Канады Кайли Масс.

Чемпионат мира на короткой воде. Будапешт (Венгрия). 50 м на спине. Женщины. Финал: