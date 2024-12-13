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Реган Смит с мировым рекордом выиграла ЧМ на короткой воде на дистанции 50 м на спине

Реган Смит с мировым рекордом выиграла ЧМ на короткой воде на дистанции 50 м на спине
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Американская пловчиха Реган Смит с мировым рекордом стала победительницей на чемпионате мира на короткой воде на дистанции 50 м на спине. В финале она показала результат 25,23. Предыдущий мировой рекорд принадлежал Маргарет Макнил (25,25).

Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Женщины. 50 м на спине. Финал
13 декабря 2024, пятница. 20:04 МСК
Окончено
1
Реган Смит
США
25.23
2
Кэтрин Беркофф
США
+0.38
3
Кайли Масс
Канада
+0.55

Второй стала ещё одна представительница США Кэтрин Беркофф с результатом 25,61. Тройку лидеров замкнула представительница Канады Кайли Масс.

Чемпионат мира на короткой воде. Будапешт (Венгрия). 50 м на спине. Женщины. Финал:

  1. Реган Смит (США) — 25,23
  2. Кэтрин Беркофф (США) — отставание +0,38
  3. Кайли Масс (Канада) +0,55
  4. Ингрид Вильм (Канада) +0,65
  5. Аналия Пигре (Франция) +0,71
  6. Сара Куртис (Италия) +1,03
  7. Майке де Вард (Нидерланды) +1,05
  8. Иона Андерсон (Австралия) +1,08
Календарь ЧМ на короткой воде
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