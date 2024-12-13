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Гретчен Уолш побила мировой рекорд на ЧМ на короткой воде на дистанции 100 м баттерфляем

Гретчен Уолш побила мировой рекорд на ЧМ на короткой воде на дистанции 100 м баттерфляем
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Американская пловчиха Гретчен Уолш побила мировой рекорд на чемпионате мира — 2024 на короткой воде на дистанции 100 м баттерфляем. В полуфинале она показала время 52,87. Спортсменка улучшила собственное мировое достижение (53,24), которое установила в пятницу в предварительном заплыве.

Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Женщины. 100 м баттерфляй. 1/2 финала
13 декабря 2024, пятница. 20:20 МСК
Окончено
1
Гретчен Уолш
США
52.87
2
Луиза Ханссон
Швеция
+2.16
3
Эллен Уолш
Ирландия
+2.63

Второе время показала шведка Луиза Ханссон, отстав от лидера на 2,16. Тройку сильнейших замкнула представительница Ирландии Эллен Уолш.

Россиянка Дарья Клепикова прошла в финал на 100 м баттерфляем. Восьмой результат у нашей спортсменки — 56,12. Девятое место заняла Арина Суркова (56,20). Финал состоится в субботу, 14 декабря.

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