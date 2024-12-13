Гретчен Уолш побила мировой рекорд на ЧМ на короткой воде на дистанции 100 м баттерфляем

Американская пловчиха Гретчен Уолш побила мировой рекорд на чемпионате мира — 2024 на короткой воде на дистанции 100 м баттерфляем. В полуфинале она показала время 52,87. Спортсменка улучшила собственное мировое достижение (53,24), которое установила в пятницу в предварительном заплыве.

Второе время показала шведка Луиза Ханссон, отстав от лидера на 2,16. Тройку сильнейших замкнула представительница Ирландии Эллен Уолш.

Россиянка Дарья Клепикова прошла в финал на 100 м баттерфляем. Восьмой результат у нашей спортсменки — 56,12. Девятое место заняла Арина Суркова (56,20). Финал состоится в субботу, 14 декабря.