Гретчен Уолш побила мировой рекорд на ЧМ на короткой воде на дистанции 100 м баттерфляем
Поделиться
Американская пловчиха Гретчен Уолш побила мировой рекорд на чемпионате мира — 2024 на короткой воде на дистанции 100 м баттерфляем. В полуфинале она показала время 52,87. Спортсменка улучшила собственное мировое достижение (53,24), которое установила в пятницу в предварительном заплыве.
Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Женщины. 100 м баттерфляй. 1/2 финала
13 декабря 2024, пятница. 20:20 МСК
Окончено
1
Гретчен Уолш
США
52.87
2
Луиза Ханссон
Швеция
+2.16
3
Эллен Уолш
Ирландия
+2.63
Второе время показала шведка Луиза Ханссон, отстав от лидера на 2,16. Тройку сильнейших замкнула представительница Ирландии Эллен Уолш.
Россиянка Дарья Клепикова прошла в финал на 100 м баттерфляем. Восьмой результат у нашей спортсменки — 56,12. Девятое место заняла Арина Суркова (56,20). Финал состоится в субботу, 14 декабря.
Комментарии
- 13 декабря 2024
-
21:01
-
20:48
-
20:45
-
20:21
-
20:17
-
20:01
-
20:01
-
19:49
-
19:44
-
14:11
-
13:49
-
13:42
-
13:10
-
13:01
-
12:49
-
12:48
-
12:41
-
12:24
-
12:24
-
12:17
-
12:13
-
12:08
-
11:48
-
11:35
-
11:25
-
10:49
-
10:38
-
10:23
-
09:10
- 12 декабря 2024
-
22:25
-
22:17
-
21:45
-
21:21
-
21:09
-
20:47