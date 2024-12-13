Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Грязь». Климент Колесников отреагировал на третье золото Лифинцева на ЧМ на короткой воде

«Грязь». Климент Колесников отреагировал на третье золото Лифинцева на ЧМ на короткой воде
Аудио-версия:
Комментарии

Российский пловец Климент Колесников ярко отреагировал на победу соотечественника Мирона Лифинцева на дистанции 50 метров на спине в рамках чемпионата мира — 2024 на короткой воде в Будапеште (Венгрия).

Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Мужчины. 50 м на спине. Финал
13 декабря 2024, пятница. 20:12 МСК
Окончено
1
Мирон Лифинцев
Россия
22.47
2
Исаак Купер
Австралия
+0.02
3
Шейн Райан
Ирландия
+0.09

«Грязь», — написал Колесников на своей странице в телеграм-канале и добавил эмодзи «огонь».

Напомним, сегодня, 13 декабря, Лифинцев стал трёхкратным чемпионом мира на турнире в Будапеште, победив на дистанции 50 метров на спине с юношеским рекордом мира (22,47). До этого он завоевал золото в стометровке на спине и смешанной комбинированной эстафете 4x50 м.

Двукратный призёр Олимпиады-2020 в Токио рекордсмен мира российский пловец Климент Колесников перед началом соревнований в Будапеште сообщил, что не примет участия в чемпионате мира на короткой воде.

Материалы по теме
Трёхкратный наш! Мирон Лифинцев разорвал соперников на ЧМ-2024. LIVE
Live
Трёхкратный наш! Мирон Лифинцев разорвал соперников на ЧМ-2024. LIVE
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android