«Грязь». Климент Колесников отреагировал на третье золото Лифинцева на ЧМ на короткой воде

Российский пловец Климент Колесников ярко отреагировал на победу соотечественника Мирона Лифинцева на дистанции 50 метров на спине в рамках чемпионата мира — 2024 на короткой воде в Будапеште (Венгрия).
«Грязь», — написал Колесников на своей странице в телеграм-канале и добавил эмодзи «огонь».
Напомним, сегодня, 13 декабря, Лифинцев стал трёхкратным чемпионом мира на турнире в Будапеште, победив на дистанции 50 метров на спине с юношеским рекордом мира (22,47). До этого он завоевал золото в стометровке на спине и смешанной комбинированной эстафете 4x50 м.
Двукратный призёр Олимпиады-2020 в Токио рекордсмен мира российский пловец Климент Колесников перед началом соревнований в Будапеште сообщил, что не примет участия в чемпионате мира на короткой воде.
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