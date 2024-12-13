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Андрей Минаков вышел в финал дистанции 100 м баттерфляем в рамках ЧМ на короткой воде

Андрей Минаков вышел в финал дистанции 100 м баттерфляем в рамках ЧМ на короткой воде
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Российский пловец Андрей Минаков с шестым временем вышел в финал 100-метровки баттерфляем на ЧМ-2024 по плаванию на короткой воде. Его результат — 49,19. Другой россиянин, Роман Шевляков, показал 15-е время (50,12) и не смог пробиться в решающий заплыв.

Лучший результат в полуфинальных заплывах показал швейцарский пловец Ноэ Понти, ранее ставший победителем соревнований в Будапеште на дистанции 50 м баттерфляем. Минаков дважды становился четвёртым: в составе российской команды в эстафете 4x100 м вольным стилем и на дистанции 200 м баттерфляем.

Финальный заплыв на 100-метровке баттерфляем состоится в субботу, 14 декабря.

Календарь ЧМ на короткой воде
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