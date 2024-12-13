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Гретчен Уолш установила мировой рекорд ЧМ на дистанции 100 м комплексным плаванием

Американская пловчиха Гретчен Уолш установила мировой рекорд на чемпионате мира на короткой воде на дистанции 100 м комплексным плаванием. Она показала результат 55,11. Уолш улучшила собственное мировое достижение (55,71), которое установила в четверг, 12 декабря, в полуфинальном заплыве.

Второе место заняла ещё одна представительница США Кейт Дугласс с отставанием от лидера +1,38. Тройку сильнейших замкнула француженка Бериль Гастальделло.

Чемпионат мира на короткой воде. Будапешт (Венгрия). 100 м комплексным плаванием. Женщины. Финал: