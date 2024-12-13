Гретчен Уолш установила мировой рекорд ЧМ на дистанции 100 м комплексным плаванием
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Американская пловчиха Гретчен Уолш установила мировой рекорд на чемпионате мира на короткой воде на дистанции 100 м комплексным плаванием. Она показала результат 55,11. Уолш улучшила собственное мировое достижение (55,71), которое установила в четверг, 12 декабря, в полуфинальном заплыве.
Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Женщины. 100 м комплекс. Финал
13 декабря 2024, пятница. 20:51 МСК
Окончено
1
Гретчен Уолш
США
55.11
2
Кейт Дугласс
США
+1.38
3
Бериль Гастальделло
Франция
+1.56
Второе место заняла ещё одна представительница США Кейт Дугласс с отставанием от лидера +1,38. Тройку сильнейших замкнула француженка Бериль Гастальделло.
Чемпионат мира на короткой воде. Будапешт (Венгрия). 100 м комплексным плаванием. Женщины. Финал:
- Гретчен Уолш (США) — 55,11
- Кейт Дугласс (США) — отставание +1,38
- Бериль Гастальделло (Франция) +1,56
- Мари-Софи Харви (Канада) +1,93
- Тесса Гиле (Нидерланды) +2,58
- Ребекка Медер (ЮАР) +2,99
- Диана Петкова (Болгария) +3,62
- Сидни Пикрем (Канада) +3,96
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