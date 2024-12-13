Ноэ Понти стал двукратным чемпионом мира на короткой воде, победив на 100 м комплексом
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Швейцарский пловец Ноэ Понти завоевал золотую медаль на дистанции 100 м комплексом в рамках чемпионата мира — 2024 на короткой воде, который проходит в Будапеште (Венгрия). Он преодолел дистанцию за 50,33, установив рекорд соревнований.
Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Мужчины. 100 м комплекс. Финал
13 декабря 2024, пятница. 20:59 МСК
Окончено
1
Ноэ Понти
Швейцария
50.33
2
Бернхард Райтсхаммер
Австрия
+0.78
3
Кайо Родригес Пумпутис
Бразилия
+1.02
Второе место в финале занял представитель Австрии Бернхард Райтсхаммер, отстав от лидера на 0,38 секунды. Тройку лидеров замкнул Кайо Родригес Пумпутис из Бразилии.
Ранее Понти стал победителем соревнований в Будапеште на дистанции 50 м баттерфляем.
Плавание. Чемпионат мира на короткой воде, Будапешт. Мужчины. 100 м комплекс. Финал:
- Ноэ Понти (Швейцария) — 50,33.
- Бернхард Райтсхаммер (Австрия) — отставание 0,38.
- Кайо Родригес Пумпутис (Бразилия) + 1,02.
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