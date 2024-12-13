Ноэ Понти стал двукратным чемпионом мира на короткой воде, победив на 100 м комплексом

Швейцарский пловец Ноэ Понти завоевал золотую медаль на дистанции 100 м комплексом в рамках чемпионата мира — 2024 на короткой воде, который проходит в Будапеште (Венгрия). Он преодолел дистанцию за 50,33, установив рекорд соревнований.

Второе место в финале занял представитель Австрии Бернхард Райтсхаммер, отстав от лидера на 0,38 секунды. Тройку лидеров замкнул Кайо Родригес Пумпутис из Бразилии.

Ранее Понти стал победителем соревнований в Будапеште на дистанции 50 м баттерфляем.

Плавание. Чемпионат мира на короткой воде, Будапешт. Мужчины. 100 м комплекс. Финал: