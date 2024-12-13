Мишарина заняла восьмое место в финале ЧМ на дистанции 1500 м вольным стилем

Российская пловчиха Ксения Мишарина заняла восьмое место в финале чемпионата мира — 2024 на дистанции 1500 м вольным стилем. Она показала результат 15.55,80. Победу одержала немецкая спортсменка Изабель Гозе (15.24,69).

Второй стала итальянка Симона Квадарелла, с отставанием от лидера +5,45. Тройку сильнейших замкнула представительница Франции Анастасия Кирпичникова.

Чемпионат мира на короткой воде. Будапешт (Венгрия). 1500 м вольным стилем. Женщины. Финал: