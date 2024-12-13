Мишарина заняла восьмое место в финале ЧМ на дистанции 1500 м вольным стилем
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Российская пловчиха Ксения Мишарина заняла восьмое место в финале чемпионата мира — 2024 на дистанции 1500 м вольным стилем. Она показала результат 15.55,80. Победу одержала немецкая спортсменка Изабель Гозе (15.24,69).
Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Женщины. 1500 м вольный стиль. Финал
13 декабря 2024, пятница. 21:07 МСК
Окончено
1
Изабель Гозе
Германия
15:24.69
2
Симона Квадарелла
Италия
+5.45
3
Анастасия Кирпичникова
Франция
+18.64
Второй стала итальянка Симона Квадарелла, с отставанием от лидера +5,45. Тройку сильнейших замкнула представительница Франции Анастасия Кирпичникова.
Чемпионат мира на короткой воде. Будапешт (Венгрия). 1500 м вольным стилем. Женщины. Финал:
- Изабель Гозе (Германия) — 15.24,69
- Симона Квадарелла (Италия) — отставание +5,45
- Анастасия Кирпичникова (Франция) +18,64
- Тиана Крицингер (Австралия) +19,75
- Амели Блоксидж (Великобритания) +22,59
- Беатрис Дизотти (Бразилия) +24,40
- Айна Кешели (Венгрия) +28,27
- Ксения Мишарина (Россия) +31,11
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