Сборная России заняла шестое место в эстафете 4x200 м в/с на ЧМ, у США — мировой рекорд

Мужская сборная России заняла шестое место в финале чемпионата мира по плаванию на короткой воде — 2024 на дистанции 4х200 м вольным стилем. Квартет, состоящий из Дмитрия Жаворонкова, Александра Щёголева, Алексея Сударева и Романа Акимова, преодолел дистанцию за 6.57,59.

Чемпионами мира в эстафете стали американские пловцы, установившие рекорд мира — 6.40,51.

Плавание. Чемпионат мира на короткой воде, Будапешт. Мужчины. Эстафета 4x200 м в/с. Финал: