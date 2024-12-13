Сборная России заняла шестое место в эстафете 4x200 м в/с на ЧМ, у США — мировой рекорд
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Мужская сборная России заняла шестое место в финале чемпионата мира по плаванию на короткой воде — 2024 на дистанции 4х200 м вольным стилем. Квартет, состоящий из Дмитрия Жаворонкова, Александра Щёголева, Алексея Сударева и Романа Акимова, преодолел дистанцию за 6.57,59.
Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Мужчины. Эстафета 4х200 м вольный стиль. Финал
13 декабря 2024, пятница. 21:36 МСК
Окончено
1
США
2
Австралия
3
Италия
Чемпионами мира в эстафете стали американские пловцы, установившие рекорд мира — 6.40,51.
Плавание. Чемпионат мира на короткой воде, Будапешт. Мужчины. Эстафета 4x200 м в/с. Финал:
- США (Люк Хобсон, Карсон Фостер, Шейн Касас, Киран Смит) — 6.57,59.
- Австралия — отставание 5,03.
- Италия + 7,00.
- Германия + 9,92.
- Испания + 12,28.
- Россия (Дмитрий Жаворонков, Александр Щёголев, Алексей Сударев, Роман Акимов) + 13,38.
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