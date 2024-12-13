Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Сборная России заняла шестое место в эстафете 4x200 м в/с на ЧМ, у США — мировой рекорд

Сборная России заняла шестое место в эстафете 4x200 м в/с на ЧМ, у США — мировой рекорд
Комментарии

Мужская сборная России заняла шестое место в финале чемпионата мира по плаванию на короткой воде — 2024 на дистанции 4х200 м вольным стилем. Квартет, состоящий из Дмитрия Жаворонкова, Александра Щёголева, Алексея Сударева и Романа Акимова, преодолел дистанцию за 6.57,59.

Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Мужчины. Эстафета 4х200 м вольный стиль. Финал
13 декабря 2024, пятница. 21:36 МСК
Окончено
1
США
2
Австралия
3
Италия

Чемпионами мира в эстафете стали американские пловцы, установившие рекорд мира — 6.40,51.

Плавание. Чемпионат мира на короткой воде, Будапешт. Мужчины. Эстафета 4x200 м в/с. Финал:

  1. США (Люк Хобсон, Карсон Фостер, Шейн Касас, Киран Смит) — 6.57,59.
  2. Австралия — отставание 5,03.
  3. Италия + 7,00.
  4. Германия + 9,92.
  5. Испания + 12,28.
  6. Россия (Дмитрий Жаворонков, Александр Щёголев, Алексей Сударев, Роман Акимов) + 13,38.
Календарь ЧМ по плаанию на короткой воде
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android