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ЧМ-2024 по плаванию, медальный зачёт: Россия поднялась на третье место, США — лидер

ЧМ-2024 по плаванию, медальный зачёт: Россия поднялась на третье место, США — лидер
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Сегодня, 13 декабря, в Будапеште (Венгрия) прошёл третий день чемпионата мира — 2024 по плаванию на короткой воде. Российский пловец Мирон Лифинцев завоевал третье золото на чемпионате мира на короткой воде, победив на 50 м на спине. Кирилл Пригода и Евгения Чикунова стали серебряными призёрами на дистанции 200 м брассом.

Чемпионат мира — 2024 на короткой воде. Медальный зачёт после четырёх дней соревнований:

  1. США — 13 золотых, восемь серебряных и четыре бронзовых медалей;
  2. Канада — три золотых, три серебряных и пять бронзовых медалей;
  3. Россия — три золотые и три серебряные медали;
  4. Австралия — две золотых, четыре серебряных и три бронзовых медалей;
  5. Китай — две золотые медали.
Календарь ЧМ на короткой воде
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