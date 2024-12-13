ЧМ-2024 по плаванию, медальный зачёт: Россия поднялась на третье место, США — лидер
Сегодня, 13 декабря, в Будапеште (Венгрия) прошёл третий день чемпионата мира — 2024 по плаванию на короткой воде. Российский пловец Мирон Лифинцев завоевал третье золото на чемпионате мира на короткой воде, победив на 50 м на спине. Кирилл Пригода и Евгения Чикунова стали серебряными призёрами на дистанции 200 м брассом.
Чемпионат мира — 2024 на короткой воде. Медальный зачёт после четырёх дней соревнований:
- США — 13 золотых, восемь серебряных и четыре бронзовых медалей;
- Канада — три золотых, три серебряных и пять бронзовых медалей;
- Россия — три золотые и три серебряные медали;
- Австралия — две золотых, четыре серебряных и три бронзовых медалей;
- Китай — две золотые медали.
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