ЧМ по плаванию — 2024 на короткой воде в Будапеште: результаты четвёртого дня соревнований

Сегодня, 13 декабря, в Будапеште (Венгрия) завершился четвёртый день на чемпионате мира на короткой воде. Российский пловец Мирон Лифинцев завоевал третье золото на чемпионате мира на короткой воде, победив на дистанции 50 м на спине. Кирилл Пригода и Евгения Чикунова стали серебряными призёрами на дистанции 200 м брассом.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами заплывов.

Микст. Эстафета 4х50 м, вольный стиль. Финал

Италия — 1.28,50 Канада — отставание +0,10 Польша +0,30

Женщины. 200 м, брасс. Финал

Кейт Дугласс (США) — 2.12,50 Евгения Чикунова (Россия) — отставание +2,46 Алекс Уолш (США) +4,33

Мужчины. 200 м, брасс. Финал

Карлес Коль Марти (Испания) — 2.01,55 Кирилл Пригода (Россия) — отставание +0,33 Ямато Фукасава (Япония) +0,46

Женщины. 50 м на спине. Финал

Реган Смит (США) — 25,23 Кэтрин Беркофф (США) — отставание +0,38 Кайли Масс (Канада) +0,55

Мужчины. 50 м на спине. Финал

Мирон Лифинцев (Россия) — 22,47 Исаак Купер (Австралия) — отставание +0,02 Шейн Райан (Ирландия) +0,09

Женщины. 100 м комплекс. Финал

Гретчен Уолш (США) — 55,11 Кейт Дугласс (США) — отставание +1,38 Бериль Гастальделло (Франция) +1,56

Мужчины. 100 м комплекс. Финал

Ноэ Понти (Швейцария) — 50,33 Бернхард Райтсхаммер (Австрия) — отставание +0,78 Кайо Родригес Пумпутис (Бразилия) +1,02

Женщины. 1500 м вольный стиль. Финал

Изабель Гозе (Германия) — 15.24,69 Симона Квадарелла (Италия) — отставание +5,45 Анастасия Кирпичникова (Франция) +18,64

Мужчины. Эстафета 4х200 м, вольный стиль. Финал