ЧМ по плаванию — 2024 на короткой воде в Будапеште: результаты четвёртого дня соревнований

Сегодня, 13 декабря, в Будапеште (Венгрия) завершился четвёртый день на чемпионате мира на короткой воде. Российский пловец Мирон Лифинцев завоевал третье золото на чемпионате мира на короткой воде, победив на дистанции 50 м на спине. Кирилл Пригода и Евгения Чикунова стали серебряными призёрами на дистанции 200 м брассом.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами заплывов.
Микст. Эстафета 4х50 м, вольный стиль. Финал
- Италия — 1.28,50
- Канада — отставание +0,10
- Польша +0,30
Женщины. 200 м, брасс. Финал
- Кейт Дугласс (США) — 2.12,50
- Евгения Чикунова (Россия) — отставание +2,46
- Алекс Уолш (США) +4,33
Мужчины. 200 м, брасс. Финал
- Карлес Коль Марти (Испания) — 2.01,55
- Кирилл Пригода (Россия) — отставание +0,33
- Ямато Фукасава (Япония) +0,46
Женщины. 50 м на спине. Финал
- Реган Смит (США) — 25,23
- Кэтрин Беркофф (США) — отставание +0,38
- Кайли Масс (Канада) +0,55
Мужчины. 50 м на спине. Финал
- Мирон Лифинцев (Россия) — 22,47
- Исаак Купер (Австралия) — отставание +0,02
- Шейн Райан (Ирландия) +0,09
Женщины. 100 м комплекс. Финал
- Гретчен Уолш (США) — 55,11
- Кейт Дугласс (США) — отставание +1,38
- Бериль Гастальделло (Франция) +1,56
Мужчины. 100 м комплекс. Финал
- Ноэ Понти (Швейцария) — 50,33
- Бернхард Райтсхаммер (Австрия) — отставание +0,78
- Кайо Родригес Пумпутис (Бразилия) +1,02
Женщины. 1500 м вольный стиль. Финал
- Изабель Гозе (Германия) — 15.24,69
- Симона Квадарелла (Италия) — отставание +5,45
- Анастасия Кирпичникова (Франция) +18,64
Мужчины. Эстафета 4х200 м, вольный стиль. Финал
- США — 6.40,51
- Австралия — отставание +5,03
- Италия +7,00