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ЧМ по плаванию — 2024 на короткой воде в Будапеште: результаты четвёртого дня соревнований

ЧМ по плаванию — 2024 на короткой воде в Будапеште: результаты четвёртого дня соревнований
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Сегодня, 13 декабря, в Будапеште (Венгрия) завершился четвёртый день на чемпионате мира на короткой воде. Российский пловец Мирон Лифинцев завоевал третье золото на чемпионате мира на короткой воде, победив на дистанции 50 м на спине. Кирилл Пригода и Евгения Чикунова стали серебряными призёрами на дистанции 200 м брассом.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами заплывов.

Микст. Эстафета 4х50 м, вольный стиль. Финал

  1. Италия — 1.28,50
  2. Канада — отставание +0,10
  3. Польша +0,30

Женщины. 200 м, брасс. Финал

  1. Кейт Дугласс (США) — 2.12,50
  2. Евгения Чикунова (Россия) — отставание +2,46
  3. Алекс Уолш (США) +4,33

Мужчины. 200 м, брасс. Финал

  1. Карлес Коль Марти (Испания) — 2.01,55
  2. Кирилл Пригода (Россия) — отставание +0,33
  3. Ямато Фукасава (Япония) +0,46

Женщины. 50 м на спине. Финал

  1. Реган Смит (США) — 25,23
  2. Кэтрин Беркофф (США) — отставание +0,38
  3. Кайли Масс (Канада) +0,55

Мужчины. 50 м на спине. Финал

  1. Мирон Лифинцев (Россия) — 22,47
  2. Исаак Купер (Австралия) — отставание +0,02
  3. Шейн Райан (Ирландия) +0,09

Женщины. 100 м комплекс. Финал

  1. Гретчен Уолш (США) — 55,11
  2. Кейт Дугласс (США) — отставание +1,38
  3. Бериль Гастальделло (Франция) +1,56

Мужчины. 100 м комплекс. Финал

  1. Ноэ Понти (Швейцария) — 50,33
  2. Бернхард Райтсхаммер (Австрия) — отставание +0,78
  3. Кайо Родригес Пумпутис (Бразилия) +1,02

Женщины. 1500 м вольный стиль. Финал

  1. Изабель Гозе (Германия) — 15.24,69
  2. Симона Квадарелла (Италия) — отставание +5,45
  3. Анастасия Кирпичникова (Франция) +18,64

Мужчины. Эстафета 4х200 м, вольный стиль. Финал

  1. США — 6.40,51
  2. Австралия — отставание +5,03
  3. Италия +7,00
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