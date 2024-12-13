European Aquatics опубликовала пост о победе Мирона Лифинцева на ЧМ на короткой воде

European Aquatics в социальных сетях выложила пост о победе российского пловца Мирона Лифинцева на чемпионате мира на короткой воде на дистанции 50 м на спине.

«Мирон Лифинцев (NAB) установил юниорский мировой рекорд в плавании на дистанции 50 м на спине, это его второй рекорд на чемпионате мира в Будапеште», – говорится в публикации.

Фото: Скриншот из социальных сетей European Aquatics

Ранее European Aquatics не упомянула Лифинцева в публикации о призёрах на дистанции 100 м на спине, где россиянин завоевал золото. После этого организация удалила резонансный пост. В комментариях к тому посту пользователи задавали вопросы о том, почему не сказано ничего о российском пловце.