Чемпионат мира по плаванию — 2024 на короткой воде, Будапешт: расписание на 14 декабря

Сегодня, 14 декабря, в Будапеште (Венгрия) продолжится чемпионат мира по плаванию на короткой воде — 2024. В предпоследний день соревнований будет разыграно шесть комплектов медалей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием заплывов.
Чемпионат мира по плаванию на короткой воде — 2024, Будапешт, 14 декабря (время — московское):
Утренняя сессия.
11:02. Женщины. 400 м комплекс. Предварительные заплывы;
11:28. Мужчины. 400 м комплекс. Предварительные заплывы;
11:53. Женщины. 50 м вольный стиль. Предварительные заплывы;
12:14. Мужчины. 50 м вольный стиль. Предварительные заплывы;
12:40. Женщины. 50 м брассом. Предварительные заплывы;
12:56. Мужчины. 50 м брассом. Предварительные заплывы;
13:53. Микст. Эстафета 4х100 м комплекс. Предварительные заплывы.
Вечерняя сессия.
19:32. Женщины. 100 м баттерфляй. Финал;
19:40. Мужчины. 100 м баттерфляй. Финал;
19:48. Женщины. 50 м брассом. 1/2 финала;
19:57. Мужчины. 50 м брассом. 1/2 финала;
20:12. Женщины. 50 м вольный стиль. 1/2 финала;
20:21. Мужчины. 50 м вольный стиль. 1/2 финала;
20:30. Женщины. 400 м комплекс. Финал;
20:40. Мужчины. 400 м комплекс. Финал;
20:54. Мужчины. 800 м вольный стиль. Финал;
21:14. Микст. Эстафета 4х100 м комплекс. Финал.