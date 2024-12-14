Чемпионат мира по плаванию — 2024 на короткой воде, Будапешт: расписание на 14 декабря

Сегодня, 14 декабря, в Будапеште (Венгрия) продолжится чемпионат мира по плаванию на короткой воде — 2024. В предпоследний день соревнований будет разыграно шесть комплектов медалей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием заплывов.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде — 2024, Будапешт, 14 декабря (время — московское):

Утренняя сессия.

11:02. Женщины. 400 м комплекс. Предварительные заплывы;

11:28. Мужчины. 400 м комплекс. Предварительные заплывы;

11:53. Женщины. 50 м вольный стиль. Предварительные заплывы;

12:14. Мужчины. 50 м вольный стиль. Предварительные заплывы;

12:40. Женщины. 50 м брассом. Предварительные заплывы;

12:56. Мужчины. 50 м брассом. Предварительные заплывы;

13:53. Микст. Эстафета 4х100 м комплекс. Предварительные заплывы.

Вечерняя сессия.

19:32. Женщины. 100 м баттерфляй. Финал;

19:40. Мужчины. 100 м баттерфляй. Финал;

19:48. Женщины. 50 м брассом. 1/2 финала;

19:57. Мужчины. 50 м брассом. 1/2 финала;

20:12. Женщины. 50 м вольный стиль. 1/2 финала;

20:21. Мужчины. 50 м вольный стиль. 1/2 финала;

20:30. Женщины. 400 м комплекс. Финал;

20:40. Мужчины. 400 м комплекс. Финал;

20:54. Мужчины. 800 м вольный стиль. Финал;

21:14. Микст. Эстафета 4х100 м комплекс. Финал.