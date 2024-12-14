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Илья Бородин со вторым временем вышел в финал 400 м комплексом на ЧМ на короткой воде

Илья Бородин со вторым временем вышел в финал 400 м комплексом на ЧМ на короткой воде
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Чемпион Европы 2021 года российский пловец Илья Бородин вышел в финал на дистанции 400 м комплексным плаванием в рамках чемпионата мира — 2024 на короткой воде, который проходит в Будапеште (Венгрия). Россиянин показал второе время в предварительных заплывах, преодолев дистанцию за 4.01,28.

Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Мужчины. 400 м комплекс. Предварительные заплывы
14 декабря 2024, суббота. 11:28 МСК
Окончено
1
Макс Литчфилд
Великобритания
4:00.37
2
Илья Бородин
Россия
+0.91
3
Тристан Янкович
Канада
+1.64

Лучший результат показал Макс Литчфилд из Великобритании — 4.00,37. Тройку лучших замкнул канадец Тристан Янкович, проплывший дистанцию за 4.02,01. Четырёхкратный чемпион мира в большом бассейне, бронзовый призёр Олимпиады-2016 японский пловец Даия Сэто не смог пробиться в финальный заплыв, показав девятое время.

Финальный заплыв на дистанции 400 м комплексным плаванием состоится сегодня, 14 декабря, и начнётся приблизительно в 20:42 мск.

Календарь ЧМ по плаванию на короткой коде
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