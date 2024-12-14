Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Суркова и Трофимова вышли в полуфинал ЧМ на дистанции 50 м вольным стилем

Суркова и Трофимова вышли в полуфинал ЧМ на дистанции 50 м вольным стилем
Комментарии

Российские пловчихи Арина Суркова и Дарья Трофимова вышли в полуфинал чемпионата мира на короткой воде, который проходит в Будапеште (Венгрия). Суркова показала четвёртый результат — 23,86, а Трофимова — 15-й (24,31).

Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Женщины. 50 м вольный стиль. Предварительные заплывы
14 декабря 2024, суббота. 11:53 МСК
Окончено
1
Гретчен Уолш
США
23.02
2
Кейт Дугласс
США
+0.18
3
Катажина Васик
Польша
+0.62

Лидером заплыва стала американка Гретчен Уолш с результатом 23,02. Второй стала её соотечественница Кейт Дугласс (23,20). Тройку сильнейших замкнула Катажина Васик из Польши.

Чемпионат мира на короткой воде. Будапешт (Венгрия). 50 м вольным стилем. Женщины. Предварительный заплыв:

1. Гретчен Уолш (США) — 23,02

2. Кейт Дугласс (США) — 23,20

3. Катажина Васик (Польша) — 23,64

4. Арина Суркова (Россия) — 23,86

5. Сильвия Ди Пьетро (Италия) — 23,88

15. Дарья Трофимова (Россия) — 24,31

Материалы по теме
Илья Бородин со вторым временем вышел в финал 400 м комплексом на ЧМ на короткой воде
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android