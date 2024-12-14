Суркова и Трофимова вышли в полуфинал ЧМ на дистанции 50 м вольным стилем
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Российские пловчихи Арина Суркова и Дарья Трофимова вышли в полуфинал чемпионата мира на короткой воде, который проходит в Будапеште (Венгрия). Суркова показала четвёртый результат — 23,86, а Трофимова — 15-й (24,31).
Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Женщины. 50 м вольный стиль. Предварительные заплывы
14 декабря 2024, суббота. 11:53 МСК
Окончено
1
Гретчен Уолш
США
23.02
2
Кейт Дугласс
США
+0.18
3
Катажина Васик
Польша
+0.62
Лидером заплыва стала американка Гретчен Уолш с результатом 23,02. Второй стала её соотечественница Кейт Дугласс (23,20). Тройку сильнейших замкнула Катажина Васик из Польши.
Чемпионат мира на короткой воде. Будапешт (Венгрия). 50 м вольным стилем. Женщины. Предварительный заплыв:
1. Гретчен Уолш (США) — 23,02
2. Кейт Дугласс (США) — 23,20
3. Катажина Васик (Польша) — 23,64
4. Арина Суркова (Россия) — 23,86
5. Сильвия Ди Пьетро (Италия) — 23,88
15. Дарья Трофимова (Россия) — 24,31
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