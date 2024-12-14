Суркова и Трофимова вышли в полуфинал ЧМ на дистанции 50 м вольным стилем

Российские пловчихи Арина Суркова и Дарья Трофимова вышли в полуфинал чемпионата мира на короткой воде, который проходит в Будапеште (Венгрия). Суркова показала четвёртый результат — 23,86, а Трофимова — 15-й (24,31).

Лидером заплыва стала американка Гретчен Уолш с результатом 23,02. Второй стала её соотечественница Кейт Дугласс (23,20). Тройку сильнейших замкнула Катажина Васик из Польши.

Чемпионат мира на короткой воде. Будапешт (Венгрия). 50 м вольным стилем. Женщины. Предварительный заплыв:

1. Гретчен Уолш (США) — 23,02

2. Кейт Дугласс (США) — 23,20

3. Катажина Васик (Польша) — 23,64

4. Арина Суркова (Россия) — 23,86

5. Сильвия Ди Пьетро (Италия) — 23,88

15. Дарья Трофимова (Россия) — 24,31