Дарья Клепикова отсутствует в стартовом протоколе финала ЧМ на 100 м баттерфляем

Российская пловчиха Дарья Клепикова не примет участия в финальном заплыве на дистанции 100 м баттерфляем на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште (Венгрия). Она пробилась в финал с восьмым результатом, однако в стартовом протоколе фамилия россиянки отсутствует. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Первой запасной была другая россиянка — Арина Суркова, которая показала девятый результат по итогам полуфинальных заплывов, но её фамилии также нет в списках участниц женского финала на 100 м баттерфляем.

Финальный заплыв на дистанции 100 м баттерфляем состоится сегодня, 14 декабря, и начнётся приблизительно в 19:32 мск.