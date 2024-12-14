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Дарья Клепикова отсутствует в стартовом протоколе финала ЧМ на 100 м баттерфляем

Дарья Клепикова отсутствует в стартовом протоколе финала ЧМ на 100 м баттерфляем
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Российская пловчиха Дарья Клепикова не примет участия в финальном заплыве на дистанции 100 м баттерфляем на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште (Венгрия). Она пробилась в финал с восьмым результатом, однако в стартовом протоколе фамилия россиянки отсутствует. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Женщины. 100 м баттерфляй. Финал
14 декабря 2024, суббота. 19:32 МСК
Не началось

Первой запасной была другая россиянка — Арина Суркова, которая показала девятый результат по итогам полуфинальных заплывов, но её фамилии также нет в списках участниц женского финала на 100 м баттерфляем.

Финальный заплыв на дистанции 100 м баттерфляем состоится сегодня, 14 декабря, и начнётся приблизительно в 19:32 мск.

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