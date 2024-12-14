Джордан Крукс побил мировой рекорд Дрессела на 50 м в/с в предварительном заплыве ЧМ

Пловец с Каймановых островов Джордан Крукс установил новый мировой рекорд в предварительном заплыве на дистанции 50 м вольным стилем в рамках чемпионата мира — 2024 на короткой воде. Он преодолел дистанцию за 20,08 секунды. Это быстрее предыдущего рекорда американца Калеба Дрессела на 0,08.

Ранее Джордан Крукс стал бронзовым призёром мирового первенства на короткой воде на дистанции 100 м вольным стилем.

Квалификация на дистанции 50 м вольным стилем ещё продолжается. Россиянин Егор Корнев на данный момент с восьмым результатом (20,92) проходит в полуфинальную стадию.

Полуфинальные заплывы среди мужчин на 50 м вольным стилем состоятся сегодня, 14 декабря, и начнутся приблизительно в 20:12 мск.