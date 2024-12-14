Джордан Крукс побил мировой рекорд Дрессела на 50 м в/с в предварительном заплыве ЧМ
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Пловец с Каймановых островов Джордан Крукс установил новый мировой рекорд в предварительном заплыве на дистанции 50 м вольным стилем в рамках чемпионата мира — 2024 на короткой воде. Он преодолел дистанцию за 20,08 секунды. Это быстрее предыдущего рекорда американца Калеба Дрессела на 0,08.
Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Мужчины. 50 м вольный стиль. Предварительные заплывы
14 декабря 2024, суббота. 12:14 МСК
Окончено
1
Джордан Крукс
Каймановы острова
20.08, WR
2
Джек Алекси
США
+0.61
3
Крис Гильяно
США
+0.64
Ранее Джордан Крукс стал бронзовым призёром мирового первенства на короткой воде на дистанции 100 м вольным стилем.
Квалификация на дистанции 50 м вольным стилем ещё продолжается. Россиянин Егор Корнев на данный момент с восьмым результатом (20,92) проходит в полуфинальную стадию.
Полуфинальные заплывы среди мужчин на 50 м вольным стилем состоятся сегодня, 14 декабря, и начнутся приблизительно в 20:12 мск.
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