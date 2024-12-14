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Россиянин добился дисквалификации спортсменки из Литвы на ЧМ по фитнесу

Россиянин добился дисквалификации спортсменки из Литвы на ЧМ по фитнесу
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Российский спортсмен Самир Янчинов добился дисквалификации литовской спортсменки Корнелии Дудайте с чемпионата мира по функциональному фитнесу из-за её демонстрации неприязни к России.

«Литовская спортсменка Корнелия Дудайте вышла на состязания в майке с надписью «Сделаем Россию ещё раз маленькой». Я посчитал это антироссийским демаршем, лично сообщил об этом организаторам — Международной федерации функционального фитнеса. Оргкомитет оперативно уведомил литовку, что она немедленно должна поменять майку на другую, не провоцирующую. В противном случае её удаляют с первенства. Она отказалась это сделать, её дисквалифицировали. Сборная Литвы снялась с соревнований. Спасибо за справедливое решение оргкомитету чемпионата мира», — приводит слова Янчинова РИА Новости Спорт.

Соревнования по функциональному фитнесу проходят в Будапеште (Венгрия). Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.

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