Юлия Ефимова вышла в полуфинал ЧМ на дистанции 50 м брассом

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова вышла в полуфинал чемпионата мира на короткой воде, который проходит в Будапеште (Венгрия), на дистанции 50 м брассом. Её результат — 29,92. Ещё одна россиянка Евгения Чикунова стала первой запасной.
Лучшее время показала китаянка Тан Цяньтин — 29,15. Вторая — Лилли Кинг из США. Она отстала от лидера на 0,05 секунды. Тройку сильнейших замкнула представительница Эстонии Энели Ефимова.
Чемпионат мира на короткой воде. Будапешт (Венгрия). 50 м брассом. Женщины. Предварительный заплыв:
1. Тан Цяньтин (Китай) — 29,15
2. Лилли Кинг (США) — отставание 0,05
3. Энели Ефимова (Эстония) +0,09
4. Бенедетта Пилато (Италия) +0,23
5. Рута Мейлютите (Литва) +0,23…
10. Юлия Ефимова (Россия) +0,77…
18. Евгения Чикунова (Россия) +1,10
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