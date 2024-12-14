Кирилл Пригода с третьего места вышел в полуфинал 50 м брассом на ЧМ на короткой воде

Российский пловец Кирилл Пригода с третьим временем вышел в полуфинал чемпионата мира — 2024 по плаванию на короткой воде на дистанции 50 м брассом. Он преодолел расстояние за 25,76 секунды, уступив лидеру китайцу Цинь Хайяну 0,25.

Другой россиянин Олег Костин не смог пробиться в число 16 лучших. Он проплыл 50-метровку брассом за 25,78, уступив спортсмену, занявшему 16-е проходное место, всего 0,03.

Напомним, в пятницу, 13 декабря, Пригода завоевал серебряную медаль в рамках ЧМ-2024 по плаванию на короткой воде на дистанции 200 м брассом.

Полуфинальные заплывы среди мужчин на 50 м брассом состоятся сегодня, 14 декабря, и начнутся приблизительно в 19:57 мск.