Кирилл Пригода с третьего места вышел в полуфинал 50 м брассом на ЧМ на короткой воде
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Российский пловец Кирилл Пригода с третьим временем вышел в полуфинал чемпионата мира — 2024 по плаванию на короткой воде на дистанции 50 м брассом. Он преодолел расстояние за 25,76 секунды, уступив лидеру китайцу Цинь Хайяну 0,25.
Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Мужчины. 50 м брассом. Предварительные заплывы
14 декабря 2024, суббота. 12:56 МСК
Окончено
1
Цинь Хайян
Китай
25.51
2
Симоне Черасуоло
Италия
+0.16
3
Кирилл Пригода
Россия
+0.25
Другой россиянин Олег Костин не смог пробиться в число 16 лучших. Он проплыл 50-метровку брассом за 25,78, уступив спортсмену, занявшему 16-е проходное место, всего 0,03.
Напомним, в пятницу, 13 декабря, Пригода завоевал серебряную медаль в рамках ЧМ-2024 по плаванию на короткой воде на дистанции 200 м брассом.
Полуфинальные заплывы среди мужчин на 50 м брассом состоятся сегодня, 14 декабря, и начнутся приблизительно в 19:57 мск.
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