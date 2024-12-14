Егор Корнев квалифицировался в полуфинал ЧМ на короткой воде на дистанции 50 м в/с

Российский пловец Егор Корнев с восьмым временем вышел в полуфинал дистанции 50 м вольным стилем в рамках чемпионата мира на короткой воде, который проходит в венгерском Будапеште. Он преодолел дистанцию за 20,92.

Ранее Корнев занял пятое место в финале 100-метровки вольным стилем.

Лучшее время показал пловец с Каймановых островов Джордан Крукс, установивший новый мировой рекорд. Он преодолел 50-метровую дистанцию за 20,08 секунды. Это быстрее предыдущего рекорда американца Калеба Дрессела на 0,08.

Полуфинальные заплывы среди мужчин на 50 м вольным стилем состоятся сегодня, 14 декабря, и начнутся приблизительно в 20:12 мск.