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Егор Корнев квалифицировался в полуфинал ЧМ на короткой воде на дистанции 50 м в/с

Егор Корнев квалифицировался в полуфинал ЧМ на короткой воде на дистанции 50 м в/с
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Российский пловец Егор Корнев с восьмым временем вышел в полуфинал дистанции 50 м вольным стилем в рамках чемпионата мира на короткой воде, который проходит в венгерском Будапеште. Он преодолел дистанцию за 20,92.

Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Мужчины. 50 м вольный стиль. Предварительные заплывы
14 декабря 2024, суббота. 12:14 МСК
Окончено
1
Джордан Крукс
Каймановы острова
20.08, WR
2
Джек Алекси
США
+0.61
3
Крис Гильяно
США
+0.64

Ранее Корнев занял пятое место в финале 100-метровки вольным стилем.

Лучшее время показал пловец с Каймановых островов Джордан Крукс, установивший новый мировой рекорд. Он преодолел 50-метровую дистанцию за 20,08 секунды. Это быстрее предыдущего рекорда американца Калеба Дрессела на 0,08.

Полуфинальные заплывы среди мужчин на 50 м вольным стилем состоятся сегодня, 14 декабря, и начнутся приблизительно в 20:12 мск.

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