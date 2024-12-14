Россияне вышли в финал смешанной эстафеты 4x100 м комплексным плаванием на ЧМ-2024
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Сборная России с шестым временем вышла в финал чемпионата мира на короткой воде а Будапеште (Венгрия) в смешанной эстафете 4x100 м комплексным плаванием. В состав команды вошли: Павел Самусенко, Александр Жигалов, Арина Суркова и Дарья Трофимова. Они преодолели дистанцию за 3.36,40.
Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Микст. Эстафета 4х100 м комплекс. Предварительные заплывы
14 декабря 2024, суббота. 13:53 МСК
Окончено
1
США
2
Австралия
3
Нидерланды
Первыми стали спортсмены из США. Их результат — 3.34,30. Вторые — представители Австралии, отставшие от лидера на 0,01.
Чемпионат мира на короткой воде. Будапешт (Венгрия). Микст. Эстафета 4x100 м, комплекс. Предварительные заплывы:
- США — 3.34,30
- Австралия — отставание 0,01
- Нидерланды +1,0
- Канада +2,0
- Великобритания +2,09
- Россия (Павел Самусенко, Александр Жигалов, Арина Суркова. Дарья Трофимова) +2,10
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