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Россияне вышли в финал смешанной эстафеты 4x100 м комплексным плаванием на ЧМ-2024

Россияне вышли в финал смешанной эстафеты 4x100 м комплексным плаванием на ЧМ-2024
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Сборная России с шестым временем вышла в финал чемпионата мира на короткой воде а Будапеште (Венгрия) в смешанной эстафете 4x100 м комплексным плаванием. В состав команды вошли: Павел Самусенко, Александр Жигалов, Арина Суркова и Дарья Трофимова. Они преодолели дистанцию за 3.36,40.

Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Микст. Эстафета 4х100 м комплекс. Предварительные заплывы
14 декабря 2024, суббота. 13:53 МСК
Окончено
1
США
2
Австралия
3
Нидерланды

Первыми стали спортсмены из США. Их результат — 3.34,30. Вторые — представители Австралии, отставшие от лидера на 0,01.

Чемпионат мира на короткой воде. Будапешт (Венгрия). Микст. Эстафета 4x100 м, комплекс. Предварительные заплывы:

  1. США — 3.34,30
  2. Австралия — отставание 0,01
  3. Нидерланды +1,0
  4. Канада +2,0
  5. Великобритания +2,09
  6. Россия (Павел Самусенко, Александр Жигалов, Арина Суркова. Дарья Трофимова) +2,10
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