Россияне вышли в финал смешанной эстафеты 4x100 м комплексным плаванием на ЧМ-2024

Сборная России с шестым временем вышла в финал чемпионата мира на короткой воде а Будапеште (Венгрия) в смешанной эстафете 4x100 м комплексным плаванием. В состав команды вошли: Павел Самусенко, Александр Жигалов, Арина Суркова и Дарья Трофимова. Они преодолели дистанцию за 3.36,40.

Первыми стали спортсмены из США. Их результат — 3.34,30. Вторые — представители Австралии, отставшие от лидера на 0,01.

Чемпионат мира на короткой воде. Будапешт (Венгрия). Микст. Эстафета 4x100 м, комплекс. Предварительные заплывы: