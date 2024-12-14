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Гукеш в победной партии за звание чемпиона мира играл в рубашке с логотипом Федерера

Гукеш в победной партии за звание чемпиона мира играл в рубашке с логотипом Федерера
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18-й чемпион мира индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу был одет в рубашку с логотипом бывшего теннисиста швейцарца Роджера Федерера в последней партии матча за шахматную корону с китайцем Дин Лижэнем (1:0).

Напомним, у Федерера есть запатентованный логотип, под которым он без или совместно со спонсорами создаёт и реализует разные продукты: обувь, одежду, аксессуары. Гукеш же неоднократно признавался, что является фанатом Федерера.

Шахматы. ЧМ-2024. Сентоса, Сингапур
Партия 14. Дин Лижэнь (Китай) — Гукеш Доммараджу (Индия)
12 декабря 2024, четверг. 12:00 МСК
Дин Лижэнь
Окончено
0:1
Гукеш Доммараджу

Фото: fide.com

Напомним, индиец в последней партии играл чёрными фигурами и одержал победу на 58-м ходу, а вместе с ней и в матче за звание чемпиона мира. Общий счёт 7,5:6,5 в пользу 18-летнего Гукеша Доммараджу, который стал самым молодым чемпионом мира в истории шахмат. Предыдущий рекорд принадлежал 13-му чемпиону мира Гарри Каспарову*, который в 1985 году победил в матче за корону в возрасте 22 лет.

*внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

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